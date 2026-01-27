India și Uniunea Europeană au ajuns la finalul unor negocieri care au durat aproape două decenii, convenind un acord de liber‑schimb pe care președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, l‑a descris drept „mama tuturor acordurilor”.

Documentul deschide una dintre cele mai mari piețe din lume pentru statele membre ale blocului comunitar și marchează o schimbare majoră în relațiile economice dintre cele două părți.

Un acord care elimină taxe vamale pentru aproape toate produsele industriale

Înțelegerea prevede reducerea la zero a tarifelor pentru o gamă largă de produse industriale – de la fier și oțel la materiale plastice, substanțe chimice, utilaje și produse farmaceutice. În schimb, India va beneficia de acces mai facil pe piața europeană pentru textile, pietre prețioase și medicamente.

Potrivit estimărilor UE, eliminarea sau reducerea tarifelor pentru 96,6% din bunurile comercializate ar putea duce la dublarea exporturilor europene către India până în 2032 și la economii de aproximativ 4 miliarde de euro pentru companiile din bloc.

Semnarea oficială, așteptată în cursul acestui an

Potrivit oficialilor europeni, un moment decisiv în negocieri a fost vizita Ursulei von der Leyen și a celor 27 de comisari europeni la New Delhi, în februarie anul trecut, când s‑a stabilit obiectivul de a finaliza acordul până la sfârșitul anului.

UE își diversifică în prezent parteneriatele comerciale, semnând recent acorduri cu blocul Mercosur, Indonezia și Elveția. India, la rândul ei, a încheiat tratate comerciale cu Regatul Unit și Oman.

Impactul acordului UE–India asupra României – unde câștigăm și unde ne poate durea

Acordul de liber‑schimb UE–India taie sau elimină taxe vamale pentru peste 90% din bunurile tranzacționate și este gândit să dubleze exporturile europene către India până în 2032. Pentru România, care nu este un „jucător mare” în relația directă cu India, impactul nu va fi spectaculos la nivel macro imediat, dar va fi foarte clar pe anumite nișe: auto, componente, chimie, farmaceutice, IT & servicii, textile și agro‑alimentar procesat.

Unde apar oportunitățile pentru România

Auto, componente și echipamente

Scăderea taxelor la mașini și piese Taxele indiene pentru vehicule „made in Europe” coboară de la până la 110% la 10%, cu o cotă anuală de 250.000 de vehicule (160.000 termice, 90.000 electrice). În paralel, taxele pentru piesele detașate vor fi eliminate treptat în maximum 10 ani. Asta avantajează în primul rând Germania și Franța, dar și România intră în lanțul de valoare: noi producem componente, cablaje, subansamble, anvelope, elemente metalice pentru marii constructori europeni. Orice creștere a exporturilor auto europene spre India înseamnă, indirect, cerere mai mare pentru furnizorii din România.

Echipamente electrice, medicale, chimice, fier și oțel, medicamente India elimină sau reduce puternic taxele pentru echipamente electrice, medicale, produse chimice, fier și oțel, medicamente. Aici România are deja producție și export – nu la nivelul marilor economii, dar suficient cât să prindă un „val” de cerere suplimentară, mai ales ca furnizor de nivel 2–3 în lanțurile europene.

Unde apar riscurile pentru România

Textile și îmbrăcăminte – prima linie de impact

UE elimină taxele pentru textile, îmbrăcăminte, piele, încălțăminte, bijuterii și metale de bază din India, care erau taxate până acum între 4% și 26%

India este deja un gigant în textile și confecții, cu costuri salariale mult mai mici decât România.

Consecință probabilă: presiune puternică pe producătorii români de textile, care oricum sunt strânși între salarii în creștere și marje mici. Retailerii europeni vor avea și mai multe motive să mute comenzi în India, iar pe piața internă vom vedea și mai multe produse indiene ieftine.

Pentru România, asta poate însemna:

Pierdere de comenzi;

Închideri sau relocări de fabrici în zone deja vulnerabile (Moldova, sudul țării);

Nevoia urgentă de repoziționare pe produse cu valoare adăugată mai mare (colecții scurte, producție rapidă, calitate, brand propriu).

IT și servicii – competiție directă pe preț

Acordul nu e doar despre bunuri, ci și despre servicii și mobilitate a forței de muncă. India este deja un colos în IT, outsourcing, BPO, servicii de suport.

Pe măsură ce barierele scad, companiile europene vor avea și mai mult acces la furnizori indieni de servicii IT și suport, la costuri foarte mici.