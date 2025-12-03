După ce Moldova ironiza situația României, acum Bulgaria avertizează că riscă să ajungă într-o situație economică similară. Deficitul bugetar real al Bulgariei depășește 8%, iar experții spun că anul acesta este crucial pentru ajustarea cheltuielilor.
Vasil Velev, președintele Asociației Capitalului Industrial, a avertizat că fără măsuri urgente, țara se poate confrunta cu reducerea salariilor și creșterea impozitelor, dar a subliniat că sistemul fiscal rămâne solid și nu trebuie schimbat.
Situația Bulgariei este un semnal de alarmă pentru regiune, arătând cât de rapid pot apărea probleme economice dacă deficitul nu este controlat.
Premierul moldovean: „Mă bucur că economia României e la pământ!”
Sursa: Realitatea Financiara