După ce Moldova ironiza situația României, acum Bulgaria avertizează că riscă să ajungă într-o situație economică similară. Deficitul bugetar real al Bulgariei depășește 8%, iar experții spun că anul acesta este crucial pentru ajustarea cheltuielilor.

Vasil Velev, președintele Asociației Capitalului Industrial, a avertizat că fără măsuri urgente, țara se poate confrunta cu reducerea salariilor și creșterea impozitelor, dar a subliniat că sistemul fiscal rămâne solid și nu trebuie schimbat.