Deputatul Dumitru Coarnă, ales în Parlament din partea SOS, și care a înființat partidul Forța Alternativă pentru România (FAR), o susține pe Anca Alexandrescu în cursa pentru Primăria Capitalei. 

Anunțul bombă al zilei vine de la Anca Alexandrescu: voi pune Bucureștiul și locuitorii Capitalei pe primul loc, a transmis aceasta vizibil emoțională, în ziua în care George Simion și liderul PNȚCD și-au anunțat susținerea fermă pentru aceasta, pentru că dezmățul antidemocratic trebuie oprit, susțin aceștia. Iar suveraniștii înseamnă o nouă șansă pentru România și pentru București.

 

