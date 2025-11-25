O nouă alertă în zona de la granița cu Ucraina. Localnicii din județele Galați, Tulcea și Vrancea au primit mesaje Ro-Alert despre posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Alarma s-a dat în contextul în care armata rusă a lansat noi atacuri aeriene de amploare asupra orașelor ucrainene și a obiectivelor de infrastructură energetică. După ora 9:00, autoritățile au transmis că drona a căzut în județul Vrancea.

UPDATE ora 9:25. Drona a căzut în județul Vrancea, pe câmp, fără a produce pagube sau victime omenești. La fața locului se deplasează ISU Vrancea si personal al armatei

„Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Păstrați-vă calmul! Adăposți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost rămâneți în interiorul casei departe de geamuri și pereți exteriori”, se arată în mesaj.

VIDEO

Mesajul emis marți dimineața vizează inclusiv municipiul Galați.

Ulterior, o alertă asemănătoare a fost emisă și pentru localități din județul Vrancea.

RO-ALERT – Informare pentru localitățile: Mărășești, Pufești, Homocea, Adjud, Ploscuteni, Corbița, Tănăsoaia, Boghești si Garoafa din județul Vrancea .În această dimineață, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis un mesaj RO-ALERT pentru localitățile: Mărășești, Pufești, Homocea, Adjud, Ploscuteni, Corbița, Tănăsoaia, Boghești si Garoafa din județul Vrancea.

Alertele au fost emise după o informare a SMFA, care semnala prezența unor posibile ținte aeriene de mici dimensiuni în apropierea graniței dintre România și Ucraina.

Mesajele RO-Alert au avut rolul de a informa și atenționa preventiv populația cu privire la potențialul risc de cădere a unor fragmente din spațiul aerian, solicitând adoptarea unor măsuri minime de protecție și adăpostire în cazul în care situația ar fi evoluat nefavorabil.

Pe parcursul situației monitorizate, nu au fost raportate incidente sau efecte negative pe teritoriul județului Vrancea.

Totodată, în urma transmiterii mesajelor, nu a fost înregistrat niciun apel la numărul unic de urgență 112.

La scurt timp, Ministerul Apărării Naționale a transmis o informare mai detaliată.

Forțele Aeriene au detectat pătrunderi de drone în spațiul aerian național Radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat o țintă care se îndrepta spre spațiul aerian național, în dimineața de 25 noiembrie, în proximitatea județului Tulcea, fiind ridicate în aer, la ora 06.28, două aeronave germane Eurofighter Typhoon, de la baza aeriana Mihail Kogalniceanu, pentru monitorizarea situației.

Ținta a traversat spațiul aerian național dinspre direcția Vâlcove (Ucraina), până în zona Chilia Veche, județul Tulcea. La ora 06.55 s-a transmis mesaj Ro-Alert în zona județului Tulcea.

La 07.11 aeronavele Eurofighter Typhoon au raportat contact radar cu ținta deasupra teritoriului Ucrainei, în afara spațiului aerian al României. La ora 07.37 s-a ordonat ridicarea de la sol pentru două aeronave F16 Fighting Falcon, de la Baza 86 Aeriană Borcea, iar la 07.48 s-a emis Ro-Alert și pentru județul Galați. La 07.50 sistemele radar au detectat o a doua pătrundere în spațiul aerian național, în zona județului Galați, iar aeronavele F-16 au avut contact radar cu aceasta. În momentul emiterii comunicatului, situația este monitorizată de MApN.

* * * Legea nr. 73 din 2025 oferă cadrul legal pentru doborârea dronelor și a vehiculelor aeriene care pătrund neautorizat în spațiul aerian național, în condițiile prevăzute la art 18: “Măsurile prevăzute la art. 11 sunt dispuse în raport cu nivelul amenințării, în limitele dreptului internațional aplicabil, după ce au fost luate în considerare toate circumstanțele specifice ale evenimentului și ținând cont de prioritatea protejării vieții persoanelor, ultima soluție posibilă dispusă fiind nimicirea aeronavei care utilizează neautorizat spațiul aerian național.”