Sâmbătă după-amiază, autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert pentru nordul județului Tulcea, prin care locuitorii au fost informați despre riscul căderii unor obiecte din spațiul aerian. Cetățenii au fost sfătuiți să adopte măsuri de protecție și să rămână vigilenți.

UPDATE – Două avioane F16 au decolat pentru monitorizarea graniței cu Ucraina

Ministerul Apărării Naționale a transmis că două aeronave de luptă F16 din Baza 86 Aeriană Fetești au decolat sâmbătă, 13 septembrie, la ora 18.05, pentru a monitoriza situația aeriană la granița cu Ucraina. Misiunea a fost declanșată ca urmare a unor atacuri aeriene rusești asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre și după ce Forțele Aeriene au interceptat o dronă în spațiul aerian național.

Conform MApN, aeronavele au urmărit drona până la aproximativ 20 de kilometri SV Chilia Veche, când a dispărut de pe radar. Drona nu a evoluat deasupra zonelor locuite şi nu a reprezentat un pericol iminent pentru securitatea populaţiei, mai precizează MInisterul Apărării.

Monitorizare continuă

Situația rămâne atent supravegheată de sistemele radar ale MApN și de aeronavele aflate în aer. Autoritățile au solicitat populației să respecte instrucțiunile transmise prin sistemul RO-Alert și să adopte măsuri de protecție în cazul unor posibile incidente aeriene.

Știrea originală

”În urmă cu puţin timp, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a transmis un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea, prin care cetăţenii au fost informaţi că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian şi au fost îndemnaţi să adopte măsuri de protecţie. Durata estimată a alarmei aeriene este de aproximativ 90 de minute”, au precizat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea.

Autoritățile subliniază că teritoriul României nu se află sub atac și nu reprezintă țintă pentru Federația Rusă. Locuitorii sunt îndemnați să urmeze recomandările privind siguranța publică și să trateze informațiile cu calm.

Recomandări pentru populație

”Totodată, adresăm rugămintea ca cetăţenii să respecte cu stricteţe măsurile de siguranţă transmise de autorităţile române, să citească cu atenţie mesajele primite prin sistemul RO-Alert, să evite panica şi să anunţe la numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112 orice situaţie care le pune în pericol siguranţa ori dacă au nevoie de ajutor”, au transmis pompierii tulceni.

Măsuri de siguranță

Locuitorii sunt sfătuiți să se adăpostească în spații protejate, să nu părăsească zona fără necesitate și să evite deplasările în exterior pe durata alarmei aeriene. Autoritățile vor monitoriza situația și vor transmite informații suplimentare prin sistemul RO-Alert, pentru a asigura protecția cetățenilor.

