Tranzacție majoră pe piața siderurgică din România: ArcelorMittal Hunedoara a anunțat oficial, printr-un raport transmis Bursei de Valori București, semnarea unui acord de principiu pentru vânzarea integrală a activelor sale către UMB Steel. Valoarea contractului este stabilită la 12,5 milioane de euro (plus TVA), marcând un moment de cotitură pentru unitatea industrială de la Hunedoara.

După decizia istorică de a opri definitiv producția în toamna anului 2025, combinatul siderurgic de la Hunedoara trece într-o nouă etapă. Consiliul de Administrație al ArcelorMittal Hunedoara a aprobat semnarea unui acord de principiu (Term Sheet) cu UMB Steel, companie deținută de omul de afaceri Dorinel Umbrărescu, pentru vânzarea integrală a activelor sale.

Tranzacția, evaluată la 12,5 milioane de euro plus TVA, vizează transferul complet al patrimoniului societății către noul proprietar:

Active corporale: Toate terenurile (intravilane și extravilane), clădirile industriale, echipamentele de producție, instalațiile și stocurile.

Toate terenurile (intravilane și extravilane), clădirile industriale, echipamentele de producție, instalațiile și stocurile. Halda de zgură: Inclusă în pachetul de active.

Inclusă în pachetul de active. Obligații de mediu: UMB Steel preia integral toate responsabilitățile și răspunderile de mediu (inclusiv măsurile de remediere) legate de activitățile desfășurate anterior pe sit.

UMB Steel preia integral toate responsabilitățile și răspunderile de mediu (inclusiv măsurile de remediere) legate de activitățile desfășurate anterior pe sit. Excepții: Tranzacția nu include infrastructura IT (servere, licențe software) și nici transferul salariaților.

Situația salariaților

Vânzarea nu implică transferul de personal deoarece activitatea de producție a fost deja sistată. Majoritatea celor 540 de angajați au părăsit societatea prin Schema de Plecări Voluntare implementată după închiderea din septembrie 2025. În prezent, în cadrul ArcelorMittal Hunedoara mai activează aproximativ 25 de salariați alocați sarcinilor administrative. Societatea va păstra dreptul de folosință asupra clădirii financiare și a arhivei pentru încă 6 luni după vânzare pentru acești angajați.

Calendarul și condițiile finalizării contractului

Tranzacția este supusă unor condiții suspensive ce trebuie îndeplinite până la data limită de 1 iunie 2026:

Etapa Termen Estimativ Semnarea documentelor definitive 30 ianuarie 2026 Aprobarea tranzacției de către AGEA 10 februarie 2026 Finalizarea transferului activelor 1 iunie 2026

Condiții obligatorii:

Obținerea avizelor de la Consiliul Concurenței și Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe. Efectuarea unui audit de mediu plătit de cumpărător. Finalizarea lucrărilor cadastrale și înregistrărilor în Cartea Funciară de către vânzător. Notificarea autorităților de mediu privind preluarea obligațiilor de către UMB Steel.

Decizia vine pe fondul unei situații financiare dificile, fără perspective de redresare. Producția de corniere și profile a fost oprită pe 5 septembrie 2025 din cauza condițiilor de piață nefavorabile. Vânzarea către UMB Steel a fost considerată opțiunea optimă deoarece cumpărătorul:

A acceptat achiziția activelor în starea actuală („așa cum sunt”).

A demonstrat disponibilitatea de a finaliza tranzacția rapid, oferind lichiditatea necesară pentru achitarea datoriilor societății.

UMB Steel, parte a grupului condus de „regele asfaltului”, Dorinel Umbrărescu, ar putea utiliza activele de la Hunedoara pentru a-și securiza necesarul de materiale siderurgice pentru marile proiecte de infrastructură rutieră din România.