Actorul Dorel Vișan a lansat o declarație dură la adresa bucureștenilor, acuzându-i că au ales primari care i-au condus spre ruină în ultimii 25 de ani. El susține că Dumnezeu le-a trimis acum pe jurnalista Anca Alexandrescu, candidată independentă la Primăria Capitalei, susținută de AUR, pentru a schimba lucrurile în bine.

„25 de ani bucureștenii au avut primari care i-au dus la propria lor ruină și iată Dumnezeu le trimite pe doamna Anca Alexandrescu, care vrea să schimbe în bine lucrurile, și bucureștenii o privesc, dar nu o văd, o ascultă, dar nu o aud și nici nu pricep.

Le place, e bine și așa rău, e bine. Nu știu, boală e sau numai prostie e.”, a declarat actorul Dorel Vișan.

 
