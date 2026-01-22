La Davos se semnează pactul pentru Consiliul pentru Pace, la invitația președintelui american Donald Trump. România lipsește pe motiv că nu are posibilitatea să achite taxa de aderare de un miliard de dolari. Realitatea Plus și realitatea.net transmit, în direct, declarațiile lui Donald Trump de la Davos.

UPDATE 12.20 – Războiul din Gaza se apropie de sfârșit

Vorbind despre situația din Gaza, Donald Trump a declarat că „războiul se apropie de sfârșit” și a lansat un avertisment către mișcarea islamistă palestiniană Hamas: „Dacă Hamas nu face ceea ce a promis (…), va fi sfârșitul pentru ei. Știți, s-au născut cu armele în mâini.”

SUA au pus capăt la opt conflicte în nouă luni

Președintele american a afirmat că Statele Unite au „stins numeroase incendii” și că administrația sa a reușit să „oprească opt războaie în nouă luni”. „Suntem bucuroși că putem pune capăt acestor conflicte”, a adăugat el.

UPDATE 12:10 – Donald Trump anunță că „un război va fi încheiat foarte curând”, făcând referire la conflictul din Ucraina. „Știți despre ce vorbesc, cel pe care credeam că îl voi rezolva ușor, dar s-a dovedit a fi cel mai dificil”.

UPDATE 12.05: „Toată lumea vrea să facă parte din Consiliul Păcii”.

ORA 12:00 Ceremonia de semnare a debutat, cu membrii fondatori ai Consiliului Păcii pe scenă.

Printre aceștia se numără președintele Argentinei, Javier Milei, și premierul Ungariei, Viktor Orbán, alături de alți lideri.

Joi, la Davos are loc penultima zi a Forumului Economic Mondial, dominată de tensiuni geopolitice, reacții la inițiativa lui Donald Trump privind Consiliul pentru Pace și intervenții-cheie ale liderilor globali, inclusiv din partea UE și Rusiei.

