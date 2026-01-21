Președintele american Donald Trump va susține în această după-amiază un discurs despre care mulți analiști afirmă că ar putea fi unul istoric, în cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos. În cazul în care nu apar schimbări de ultimă oră, evenimentul este programat între orele 15:30 și 16:15 (ora României).

Trump conduce cea mai amplă delegație americană prezentă vreodată la Davos, alături de oficiali de rang înalt precum secretarul de stat Marco Rubio și emisarul special Steve Witkoff. Prezența sa este văzută ca un semnal politic puternic, într-un moment de tensiuni internaționale și negocieri fragile privind războiul din Ucraina.

Discursul este așteptat să contureze viziunea liderului de la Washington asupra noii ordini mondiale, într-un cadru dominat de teme precum stabilitatea economică, geopolitica, schimbările climatice și tehnologia – toate reunite sub deviza forumului din acest an: „Spiritul dialogului”.

Intervenția lui Trump poate fi urmărită în direct pe Realitatea Plus și realitatea.net.