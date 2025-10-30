Președintele american Donald Trump a declarat joi că Statele Unite vor reduce de la 20% la 10% tarifele impuse Chinei ca represalii pentru traficul cu fentanil, după o întâlnire desfășurată în Coreea de Sud cu omologul său chinez, Xi Jinping, relatează CNN. Liderul de la Casa Albă a descris întrevederea drept „incredibilă” și a lăudat importanța globală a Chinei.

Prin această măsură, taxele totale aplicate produselor chineze scad de la 57% la 47%, în contextul așteptărilor ca Beijingul să intensifice controalele împotriva traficului de opioide către Statele Unite. Trump a anunțat totodată reluarea importurilor chineze de soia americană, sistate în timpul tensiunilor comerciale.

Discuțiile bilaterale au vizat și exporturile de pământuri rare, domeniu în care Trump a afirmat că restricțiile impuse de China au fost eliminate, precum și posibile acorduri privind achizițiile de cipuri produse în SUA, deși fără o concluzie clară.

Un alt subiect important pe agendă a fost războiul din Ucraina, cei doi lideri convenind să colaboreze pentru găsirea unor soluții diplomatice. În schimb, tema Taiwanului nu a fost abordată.

Întâlnirea marchează prima reuniune directă dintre cei doi lideri de la summitul G20 din 2019, Donald Trump urmând să efectueze o nouă vizită în China anul viitor.

