Preşedintele Donald Trump a semnat legea care pune punct celui mai lung blocaj bugetar din istoria Statelor Unite, după ce Camera Reprezentanţilor a aprobat pachetul de finanţare pentru a redeschide oficial Guvernul. Analiștii susțin, însă, că va dura ceva timp până când lucrurile vor reveni la normal, relatează CNN.

Donald Trump a oficializat încheierea celui mai lung „shutdown” guvernamental din istoria SUA, la aproximativ două ore după ce Camera Reprezentanților a votat reluarea asistenței alimentare întrerupte, plata a sute de mii de angajați federali și repunerea în funcțiune a sistemului de control al traficului aerian afectat, potrivit Reuters.

Astfel, începând de joi, angajații federali care au fost inactivi timp de 43 de zile ar trebui să-și reia activitatea, deși nu este foarte clar cât de repede se va reveni la normal.

Încheierea blocajului oferă speranța că serviciile esențiale pentru transportul aerian, în special, vor avea timp să se redreseze, mai ales în contextul apropierii valului critic de călătorii cu ocazia Zilei Recunoștinței, aflată la doar două săptămâni distanță.