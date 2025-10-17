Distrigaz Sud Rețele a anunțat vineri, 17 octombrie 2025, că a sistat alimentarea cu gaze naturale în cartierul Rahova, în perimetrul afectat de explozia produsă într-un bloc de locuințe din Sectorul 5 al Capitalei. Măsura a fost luată pentru a pune în siguranță consumatorii și pentru a permite echipelor de salvatori să intervină în condiții optime.

Potrivit companiei, întreruperea alimentării a început la ora 11:53 și vizează aproximativ 1.086 de clienți casnici de pe străzile Malcoci, Oltina, Pecineaga, Slt. Popa, Popina, Pricopan, Rahovei, Sălaj și Vicina. Reluarea furnizării gazelor naturale este programată pentru sâmbătă, în jurul orei 18:30, cu excepția imobilelor afectate direct de deflagrație, unde alimentarea va fi reluată după finalizarea cercetărilor autorităților.

Compania a reamintit consumatorilor că, în cazul în care simt miros de gaze după reluarea alimentării, trebuie să sune imediat la numerele de urgență 021 9281, 031 9031 sau 0800 877 778, să aerisească încăperea, să evite acționarea întrerupătoarelor electrice și utilizarea aparatelor electrocasnice, precum și să închidă robinetul de alimentare dacă este posibil.

Explozia produsă vineri dimineață în Rahova s-a soldat cu trei morți și 13 răniți. Premierul Ilie Bolojan a declarat că, potrivit primelor evaluări ale Inspecției de Stat în Construcții, blocul afectat este grav avariat și va trebui demolat. Peste 400 de persoane au fost afectate de incident.

Distrigaz Sud a precizat că alimentarea cu gaze a blocului fusese sistată încă de joi, iar robinetul de branșament sigilat. Cu toate acestea, vineri dimineață, echipele de intervenție au constatat că sigiliul fusese rupt, în urma unei noi sesizări privind mirosul de gaze.

Sursa: Realitatea de Bucuresti