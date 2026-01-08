Iarna îi lovește în plin pe românii cu venituri mici, mai ales pe cei din zonele rurale, care au nevoie zilnic de lemne pentru a se încălzi. Măsurile de austeritate impuse de Guvernul Bolojan îi aduce pe români la disperare, iar creșterea prețurilor nu pare să încetinească.

Salariile și pensiile sunt atât de mici, încât cumpărarea lemnelor a devenit un lux. În mai multe zone din țară oamenii sunt nevoiți să iasă din case zilnic și să culeagă vreascuri de pe câmp, fiind singura soluție pentru a mai ține focul aprins în sobe.

Românii nu mai au bani de lemne. Prin ce trec oamenii de la sate

Pare greu de crezut, dar sunt mulți pensionari din mediul rural în România a căror pensie abia ajunge la 1.500 de lei. În multe cazuri, din păcate, multe sume nu ajung nici măcar la această valoare. Din acești bani, o mare parte se duce pe lemne, iar restul trebuie împărțit pentru mâncare, medicamente și facturi. Sunt cazuri în care banii pentru lemne depășesc aproape întreaga pensie lunară.

Întrebat dacă are lemne, un român a declarat pentru Realitatea PLUS că mai are doar pentru două-trei zile, apoi vede el ce va face. Situația este cu atât mai grea pentru cei care trăiesc singuri, sunt bătrâni sau bolnavi. Realitatea din România este teribilă, mai ales în sate, iar măsurile dure de austeritate i-au îngropat pe românii care abia mai făceau față cheltuielilor.

Sursa: Realitatea Financiara