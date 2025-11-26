Andrei Gușă se dovedește un suveranist adevărat, nu ține cont de politica dusă de tatăl său, Cozmin Gușă. A mers în stradă să o susțină pe Anca Alexandrescu. 

