Fostul deputat Cristian Rizea își continuă seria dezvăluirilor explozive pe rețelele de socializare.

Ce combinații mai pune la cale cu Statul Paralel, fugarul Sebastian Ghiță. 

Articolul precedentBolojan, derapaj ȘOCANT la adresa presei. „Șeful sărăciei” și-a pus oamenii să îi împingă pe jurnaliști, ca să-i acopere fuga din Parlament – VIDEO

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Numele tau