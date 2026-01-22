Primarul orașului Cavnic din județul Maramureș, liberalul Vladimir Petruț, a făcut o declarație bombă despre intențiile premierului Ilie Bolojan atunci când ar trebui să se vadă rotativa guvernamentală iar PSD să vină la putere. Cum vrea prim-ministrul să îi păcălească pe social-democrați.

Edilul a povestit în exclusivitate pentru Realitatea PLUS, în cadrul unei întâlniri interne a Partidului Național Liberal, desfășurată în toamna anului trecut la Sighetu Marmației, Ilie Bolojan le-ar fi transmis primarilor prezenți că PSD nu va ajunge să preia conducerea Guvernului la momentul rotativei, deși acest lucru era prevăzut în protocolul coaliției de guvernare.

Bomba zilei: Bolojan vrea să îi trădeze pe social-democrați

Potrivit primarului, discuția ar fi avut loc în timpul Școlii de Vară a liberalilor, la începutul lunii octombrie, într-un cadru informal, la o masă la care participau aproximativ zece primari, înconjurați de zeci de membri ai partidului, parlamentari și lideri locali. În acel context, mai mulți edili ar fi ridicat problema măsurilor adoptate de Guvern și a riscului ca acestea să fie anulate în cazul în care PSD ar prelua funcția de premier la rotativă.

Primarul susține că Ilie Bolojan ar fi transmis atunci că, deși rotativa va avea loc, social-democrații nu vor ajunge să numească premierul. „Și atunci noi am întrebat, cum adică. Și a spus: `Veți vedea, există un plan`. Din ceea ce noi am aflat ulterior, se pare că va fi un premier tehnocrat din zona USR ului, nu din PSD”, a dezvăluit primarul.

Dezvăluire șoc la Realitatea PLUS: ”Bolojan vrea să pună un premier de la USR, nu de la PSD”

Din punctul lui de vedere, Vladimir Petruț susține că această strategie ar avea rolul de a împiedica revenirea asupra unor decizii considerate sensibile și de a evita un eventual impact electoral negativ pentru PNL. El a mai spus că, în interiorul partidului, există temeri că PSD ar putea modifica anumite politici dacă ar prelua conducerea executivului, ceea ce ar afecta echilibrul politic înaintea alegerilor.

De ce nu vrea Bolojan să dea guvernarea PSD-ului la rotativa guvernamentală

„Eu știu că nu va fi dată guvernarea PSD-ului, pentru că PSD-ul, prin metehnele lor și modul lor de a lucra, ar fi tentat să dea înapoi anumite lucruri care au fost luate și atunci barometrul politic în alegeri ar face o diferență. PNL-ul n ar putea să se lupte cu PSD-ul pentru a și menține măsurile și atunci va veni un tehnocrat care să mențină măsurile, să nu afecteze cele două partide. O să vedeți că așa va fi”, a dezvăluit politicianul.

Întrebat dacă PSD ar trebui să țină cont de aceste dezvăluiri și să iasă de la guvernare, Vladimir Petruț a declarat că social-democrații pot proceda fix așa cum își doresc.

„Este problema lor personală, dar eu am ținut foarte mult, bine, eu am mai spus chestia asta o dată, și am ținut foarte mult să fie înregistrată la dumneavoastră această declarație, pentru că atunci când va veni momentul o să vedeți că o să mă sunați să mi spuneți că am avut dreptate”, a încheiat Vladimir Petruț.