Mega ancheta de la combinatul siderurgic din Galați îl are în centru pe Remus Borza, administrator al colosului din industria românească, spun sursele Realitatea PLUS. Personaj sulfuros, Borza ar fi trebuit să știe cum e distribuit fiecare ban din cele 300 de milioane de euro, fondurile date de statul român și distribuite inclusiv către firme rusești. Contactat de Realitatea Plus, Borza a spus că nu este vizat de ancheta procurorilor.

Relansarea unuia dintre cele mai importante simboluri industriale ale României, Combinatul siderurgic Liberty Galați, s-a transformat într-un caz complex de fraude financiare și transferuri suspecte de bani publici. Colosul, deținut de grupul GFG Alliance al omului de afaceri Sanjeev Gupta, se află acum sub investigația Parchetului.

În centrul anchetei se află Remus Borza, administratorul combinatului, care a semnalat public dispariția a aproximativ 300 de milioane de euro din fondurile de sprijin acordate de statul român. Sursele indică însă că Borza, un personaj controversat cu o vastă experiență politică și managerială, ar fi trebuit să cunoască modul în care era gestionat fiecare ban din fondurile publice.

Schema frauduloasă și legăturile cu Rusia

Schema descoperită de procurori nu este una foarte complexă, dar include ramificații până în Rusia. Anchetatorii susțin că, între 2019 și 2022, Liberty Galați a derulat tranzacții cu certificate de emisii de gaze cu efect de seră în valoare totală de peste 137 de milioane de euro, inclusiv către Gazprom Rusia.

Procurorii investighează suspiciunea că fondurile obținute din aceste tranzacții nu au fost reinvestite în combinat. În schimb, banii ar fi fost transferați către entități afiliate, fără beneficii economice pentru societatea românească. Situația a fost agravată în 2021, când compania a înregistrat un deficit de aproximativ 3 milioane de certificate, fiind nevoită să le răscumpere la prețuri aproape duble, generând pierderi suplimentare de zeci de milioane de euro.

Remus Borza, un trecut controversat

Combinatul Liberty Galați este cel mai mare producător de oțel din România, cu un rol strategic și mii de angajați. Remus Borza, a cărui reputație de a se „lipi” de afaceri majore și de a avea relații influente în politică (în special cu PNL) este binecunoscută, s-a alăturat acestei afaceri majore.

Istoricul lui Borza include o condamnare definitivă a Înaltei Curți de Casație și Justiție la un an de închisoare cu suspendare pentru conflict de interese, după ce a direcționat contracte de asistență juridică plătite de Hidroelectrica către propria sa societate de avocatură. De asemenea, a deținut funcția de consilier onorific al Vioricăi Dăncilă.

Borza spune că nu e vizat de anchetă

Contactat pentru un punct de vedere, Remus Borza a declarat că nu este vizat de ancheta procurorilor. Acesta a subliniat că faptele vizate de anchetă s-au petrecut în perioada 2019 – 2024, iar el a devenit administrator al combinatului abia în martie 2025.