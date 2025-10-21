Deficitul guvernamental ajustat sezonier în Uniunea Europeană a crescut ușor în trimestrul al doilea din 2025, ajungând la 2,9% din PIB, față de 2,8% în primele trei luni ale anului, potrivit datelor publicate marți de Eurostat. În zona euro, deficitul s-a menținut la 2,7% din PIB, indicând o stabilitate fiscală relativă la nivelul blocului monetar.

În România, deficitul a continuat să se reducă, însă rămâne de departe cel mai mare din UE: de la 10,3% din PIB în ultimele luni din 2024, a coborât la 8,8% în primul trimestru din 2025 și la 8,7% în perioada aprilie–iunie. Alte state cu deficite ridicate sunt Polonia (8,5%), Franța (5,4%), Belgia (4,9%) și Austria (4,5%). În contrast, mai multe țări au raportat excedente bugetare, printre care Cipru (3,6%), Danemarca (2,9%), Grecia (2,7%), Irlanda (1,2%) și Portugalia (0,7%).

Pe partea de datorie publică, raportul datorie-PIB a crescut ușor în trimestrul al doilea din 2025, ajungând la 88,2% în zona euro și 81,9% în UE, față de 87,7%, respectiv 81,5%, în trimestrul precedent. În România, datoria publică a urcat la 57,3% din PIB, de la 55,9% în primul trimestru și 51,5% în aceeași perioadă a anului trecut.

Cele mai ridicate niveluri ale datoriei se înregistrează în Grecia (151,2%), Italia (138,3%), Franța (115,8%), Belgia (106,2%) și Spania (103,4%), în timp ce cele mai scăzute valori sunt consemnate în Estonia (23,2%), Luxemburg (25,1%), Bulgaria (26,3%) și Danemarca (29,7%).

Comparativ cu primul trimestru al anului, 15 state membre au raportat creșteri ale datoriei publice, cele mai importante fiind în Finlanda (+4,3 pp), Letonia (+2,7 pp), Bulgaria (+2,6 pp), Portugalia (+1,8 pp), Franța (+1,7 pp) și România (+1,4 pp). Cele mai semnificative scăderi s-au înregistrat în Lituania (-1,4 pp), Irlanda (-1,2 pp) și Grecia (-1,1 pp).

Pe termen anual, România se numără printre țările cu cele mai mari creșteri ale raportului datorie-PIB (+5,8 puncte procentuale), alături de Finlanda, Polonia și Bulgaria, în timp ce Grecia și Irlanda au reușit reduceri considerabile.

Pe scurt, deși România a reușit o ușoară corecție a deficitului, rămâne campioana Uniunii Europene la dezechilibru bugetar, în contextul unei datorii publice aflate pe un trend ascendent.

