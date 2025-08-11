Deficitul balanței comerciale (FOB/CIF) al României a ajuns, în perioada ianuarie–iunie 2025, la 16,712 miliarde euro, în creștere cu 1,618 miliarde euro (+10,7%) față de primul semestru din 2024, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS).

În primele șase luni ale anului, exporturile FOB au totalizat 47,676 miliarde euro (+3,1%), iar importurile CIF au însumat 64,389 miliarde euro (+4,9%).

Structura comerțului exterior a fost dominată de:

Mașini și echipamente de transport – 47,3% din exporturi și 36,2% din importuri;

Alte produse manufacturate – 27,6% din exporturi și 28,1% din importuri.

În luna iunie 2025, exporturile s-au ridicat la 8,218 miliarde euro (+6,3% față de iunie 2024), iar importurile la 10,592 miliarde euro (+0,6%), rezultând un deficit lunar de 2,374 miliarde euro.

Pe segmentul intra-UE27, România a realizat în primele șase luni exporturi de 34,167 miliarde euro și importuri de 46,553 miliarde euro (pondere de peste 70% în total schimburi). Comerțul extra-UE27 a totalizat 13,509 miliarde euro la exporturi și 17,836 miliarde euro la importuri, cu ponderi de aproximativ 28% din total.

Sursa: Realitatea Financiara