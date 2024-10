Deficitul de la sistemul de pensii s-ar putea adânci în următorii ani. Este avertismentul sumbru care se regăsește într-un raport al Consiliului Fiscal. Potrivit experților de acolo, prognozele arată că deficitul la bugetul asigurărilor sociale de stat – adică bugetul pentru pensii, va depăși pragul de 61 de miliarde de lei în 2027 în lipsa unor măsuri. Deja, sunt discrepanțe uriașe în țară. 8 pensionari sunt susținuți de 10 salariați.

Sistemul public de pensii a încheiat anul 2023 cu un deficit de peste 2 miliarde de lei, în condiţiile în care veniturile s-au cifrat la 109,8 miliarde de lei, iar cheltuielile la 111,9 miliarde de lei, potrivit unui proiect de act normativ publicat de Ministerul Finanţelor. Amintim că în acest an a fost majorată și contribuția la Pilonul II de pensii, de la 3,75% la 4,75%, așa că procentul virat la Pilonul 1, cel public, va scădea la 20,25%, de la 21,25% în prezent. Asta înseamnă un suplimentar minus de circa 4 miliarde lei la bugetul de pensii publice. De asemenea, amintim că pensiile s-au majorat cu 13,8% de la începutul acestui ani, cu un impact bugetar de 16 miliarde de lei, și, totodată, toate pensiile vor fi recalculate de la 1 septembrie, ceea ce va duce la o nouă majorare a cheltuielilor, cu circa 10 miliarde lei.

Veniturile sistemului pentru accidente de muncă şi boli profesionale s-au cifrat la 221,1 milioane de lei.

Astfel, veniturile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat încasate în anul 2023 sunt în sumă de 110 miliarde de lei, iar cheltuielile totale în sumă de 112 miliarde de lei, rezultând un deficit în sumă de 1,99 miliarde de lei, potrivit Proiectului de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023 şi a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2023.

Veniturile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat încasate în anul 2023 au crescut cu 11,8% faţă de anul 2022 (97,9% faţă de prevederile bugetare definitive).

Contribuţiile de asigurări s-au cifrat, anul trecut, la 98,39 miliarde de lei, cu 2,23 miliarde de lei sub nivelul prevederilor bugetare definitive (89,4% din totalul veniturilor încasate). Acestea au fost constituite din contribuţiile angajatorilor, în sumă de un miliard de lei, cu 1,3 miliarde de lei sub nivelul prevederilor bugetare definitive (1% din totalul veniturilor încasate), şi contribuţiile asiguraţilor, în sumă de 97,31 miliarde de lei, cu 916,2 milioane de lei sub nivelul prevederilor bugetare definitive (88,4% din totalul veniturilor încasate).

În ceea ce priveşte sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, acesta a consemnat venituri de 221,1 milioane lei şi cheltuieli în sumă de 151,1 milioane lei, rezultând un excedent în sumă de 70 milioane lei.

Veniturile totale ale bugetului asigurărilor pentru şomaj încasate în anul 2023 au fost în sumă de aproape 3,8 miliarde de lei, iar cheltuielile totale în sumă de 2,1 miliarde de lei, rezultând un excedent în sumă de 1,69 miliarde de lei.