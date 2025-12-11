„Este clar că Ilie Bolojan se poziționează diferit față de Nicușor Dan în scandalul declanșat de așa-zisul documentar Recorder. Se știe ce legătură are Bolojan cu Kovesi, iar acum că i se termină mandatul la Bruxelles e posibil să i se pregătească un covor roșu la București. Lui Bolojan i-ar conveni să revină pe o funcție înaltă, lui Nicușor Dan, nu”, a afirmat Anca Alexandrescu, într-o intervenție în exclusivitate la Realitatea Plus.

Realizatoarea susține că impactul materialului Recorder ar fi fost amplificat de o rețea mediatică cu interese precise: „Toți cei care popularizează acest așa-zis documentar fac parte din rețeaua de presă Kovesi–Coldea, sunt jurnaliști care ani de zile au primit pe surse ce să scrie, sunt dovedite cu mail-uri, cu documente. Această rețea s-a activat pentru a-l scăpa pe Coldea de pușcărie.”

Alexandrescu afirmă că pentru a-și atinge scopul de a-l scoate basma curată pe generalul statului paralel, instituțDe altfel, realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel a argumentat că modul în care jurnaliștii Recorder s-au raportat la informațiile sensibile la adresa lui Coldea arată cât se poate de clar de partea cui sunt.ia care-i gestionează cazul trebuie destructurată la vârf: „De la DNA trebuie să plece Voineag, pentru că mai există câteva dosare care îl vizează pe Coldea.”

De altfel, realizatoarea emisiunii Culisle Statului Paralel a argumentat că modul în care jurnalilștii Recordder s-auu rapostat la informațșiile senzibile la adresa lui Coldea arată cât se poate de clar de partea cui sunt. „Am căutat să văd ce a relatat Recorder despre cazul Coldea: am găsit o știre seacă din luna mai și o alta, la fel de seacă, în care se pune la îndoială credibilitatea martorilor care au depus mărturie împotriva generalului și este atacată Realitatea Plus.”

Realizatoarea lansează o provocare directă: „Îi invit pe cei de la Recorder, dar și pe cei care îi susțin și își rup hainele de pe ei, să vină la o dezbatere la Realitatea Plus, să discutăm despre dosarele lui Coldea, despre dosarele celor de la USR care sunt îngropate și nimeni nu mai vorbește.”

În opinia ei, reacțiile politice din ultimele zile ar avea o explicație clară: „Este foarte clar că după înfrângerea rușinoasă de la Primăria Capitalei și seria lungă de eșecuri, reziștii Moșteanu, Buzianu și Muraru au nevoie să fie spălați.”

Anca Alexandrescu despre descinderile la firmele lui Țiriac:„Se întâmplă niște reașezări în sistem”

Alexandrescu comentează și perchezițiile la firmnele lui Ion Țiriac, în urma sesizărilor făcute de europarlamentarul Dragoș Pîslaru la Parchetul European: „Toată lumea se întreabă de ce Pîslaru a sesizat Parchetul European. El este unul dintre susținătorii lui Ciprian Ciucu, despre care am arătat că a devenit primar general cu ajutorul rețelei Soros.”

„Este clar că se întâmplă niște reașezări în sistem, este clar că Nicușor Dan ar fi acuzat că a rămas ancorat în vechiul sistem, că nu a schimbat niște personaje, că nu a numit șefii serviciilor și poziționarea sa față de ancheta Recorder nu a fost pe placul celor care l-au susținut.”

