Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României (BNR), întrunit în ședință miercuri, a decis să mențină rata dobânzii de politică monetară la nivelul actual de 6,50 la sută pe an.

Banca Națională a României (BNR) a decis menținerea neschimbată a tuturor instrumentelor de politică monetară, semnalând prudență maximă în fața inflației persistente. Rata dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) rămâne la 7,50% pe an, iar rata dobânzii la facilitatea de depozit este menținută la 5,50% pe an. De asemenea, au fost păstrate neschimbate și ratele rezervelor minime obligatorii.

Inflația, aproape de 10% din cauza șocurilor externe

Decizia BNR vine în contextul în care rata anuală a inflației a atins un vârf de 9,88% în septembrie 2025 (față de 9,85% în august), fiind împinsă în sus de două șocuri majore:

Scoaterea plafonării prețului la energia electrică (de la 1 iulie).

Majorarea cotelor de TVA și a accizelor (de la 1 august).

Aceste măsuri au determinat o creștere a ratei inflației pe ansamblul T3 2025 de la 5,66% (în iunie) la 9,88%, afectând drastic prețurile la energie și combustibili.

Inflația de bază (CORE2 ajustat), care exclude prețurile volatile, și-a accelerat și ea creșterea la 8,1% în septembrie (de la 5,6% în iunie), reflectând transferul aproape integral al majorării TVA în prețurile de consum.

Totuși, în octombrie 2025, inflația a înregistrat o ușoară temperare, scăzând la 9,76%, în timp ce inflația de bază (CORE2 ajustat) a rămas la 8,1%.

Economia stagnează, deficitul se corectează

Datele statistice analizate de BNR arată o imagine eterogenă a economiei:

PIB-ul a înregistrat o creștere de 1,2% în T2 2025, după stagnarea din trimestrul anterior, dar se anticipează o cvasi-stagnare pe ansamblul semestrului II.

Cererea internă a încetinit, afectată de o ușoară comprimare a investițiilor (formarea brută de capital fix).

Deficitul Comercial și de Cont Curent s-a redus vizibil în T2 și T3 2025, datorită evoluției pozitive a exportului net. Exporturile de bunuri și servicii au continuat să crească, în timp ce importurile au încetinit.

Piața Muncii: S-au înregistrat noi descreșteri ale numărului de salariați, deși rata șomajului BIM a scăzut ușor în T3.

Piața creditului continuă să decelereze

În ciuda stabilității dobânzilor, creditarea a continuat să încetinească. Dinamica anuală a creditului acordat sectorului privat a scăzut la 7,5% în septembrie (față de 8,0% în august), influențată în principal de scăderea împrumuturilor acordate companiilor nefinanciare. De asemenea, ritmul creditelor în lei pentru locuințe și-a oprit ascensiunea.