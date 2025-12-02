Ion Cristoiu: În cartea de interviuri a lui Robert Turcescu, aveți un interviu foarte interesant, mi-a atras atenția dezvăluirea, apropo de primul tur, că a fost victoria lui Călin Georgescu. Dumneavoastră spuneți acolo că nu ați fost chiar uimită când ați aflat seara. De când știați?

Anca Alexandrescu: Nu neapărat știam, eu făceam și înainte să fiu în campania electorală același lucru pe care l-am învățat de la dumneavoastră, să merg să vorbesc cu oamenii pe stradă. Vă aduceți aminte că dumneavoastră mi-ați spus să mă duc să vorbesc cu omul de pe stradă, cum m-ați și rugat să îl duc pe domnul Năstase acasă la mama dumneavoastră. Pentru că politicianul trebuie să interacționeze cu cetățeanul. Și vorbeam cu foarte multă lume în jurul meu. Cu manichiurista, cu doamna de la florărie, cu diverse persoane care îmi spuneau „eu l-am votat pe Călin Georgescu”, ”eu îl urmăresc pe Călin Georgescu de 10 ani”.

Pentru mine nu era o surpriză, domnule Cristoiu, pentru că domnul Georgescu venea la mine la emisiuni din 2020 la recomandarea tatălui meu, el mi-a recomandat să-l invit pe Călin Georgescu. În prima fază l-am refuzat pe tatăl meu. Apoi mi-a zis „Te rog invită-l pentru că o să vezi că este un om special și are ce să îți spună”. L-am invitat și de la prima invitație, atenție, în 2020, a făcut audiență foarte mare. Pentru că domnul Georgescu ani de zile a mers prin țară și s-a întâlnit cu oamenii și le-a vorbit oamenilor. Existau oameni care îl cunoșteau și îl urmăreau nu numai pe dânsul, ci și pe Cristela Georgescu de 10 ani. Îi cunoșteau discursurile, îi cunoșteau programul, deci era deja un personaj cunoscut la o anumită parte a populației care a fost tăcută, nu s-a manifestat, și când i-a ajuns cuțitul la os au votat în consecință

Ion Cristoiu: Nu e varianta că a apărut așa din spuma mării.

Anca Alexandrescu: Nu a apărut. Să ne aducem aminte cine a făcut campania „Echilibru și verticalitate”, PNL. Banii sunt publici, ai cetățenilor, ți auzit ceva să se întâmple firmei aceleia ceva? A fost, înainte de asta, chiar Traian Băsescu l-a propus prim ministru. Apoi a fost propunerea AUR, chiar a fost domnul Georgescu împreună cu eorge Simion la mine în emisiune, atunci când a fost propus de către AUR. Deci nu a apărut de nicăieri, exista, dar oamenii aceștia au stat, au stat, au așteptat, și când a venit momentul au dat votul în consecință.