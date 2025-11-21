Suveraniștii adevărați se unesc, ca în fiecare an de 1 Decembrie, în hora înfrățirii în dragoste de țară și credință. Televiziunea Poporului va fi în toată țara alături de românii mândrii, care serbează Ziua Națională.

Începem dimineața cu parada militară, iar apoi încingem ceaunele cu bunătați și dăm drumul la petrecere și voie bună cu Nicolae Furdui Iancu, Vlăduța Lupău, Aurel Tamaș, Veta Biriș, Sava Negrean Brudașcu și multe alte vedete.

Nu ratati cea mai explozivă atmosferă de 1 Decembrie, numai la Realitatea PLUS, singura televiziune alături de suveraniștii cu iubire sinceră de România și de Dumnezeu.