Datoria administrației publice (datoria guvernamentală) a urcat până la 1.070,18 miliarde lei, de la 1,039,96 miliarde de lei, în luna precedentă, conform datelor publicate de Ministerul Finanțelor (MF), consultate de AGERPRES.

Ca procent din PIB, datoria guvernamentală a crescut până la nivelul de 58,9%, de la 57,3% în iunie (PIB conform comunicatului INS din 10 octombrie 2025).

În iulie 2025, datoria pe termen mediu și lung a crescut la 1.004,9 miliarde de lei, de la 975,238 miliarde de lei, în iunie 2025, iar cea pe termen scurt a urcat la 65,19 miliarde lei, de la 64,62 miliarde de lei, în luna anterioară.

Cea mai mare parte din această datorie, respectiv 884,026 miliarde de lei, era reprezentată de titluri de stat. Împrumuturile se cifrau la 166,6 miliarde de lei.

Datoria în moneda națională se ridica la valoarea de 489,747 miliarde lei, cea în euro la 465,49 miliarde de lei, echivalent, iar datoria în dolari americani la 112,96 miliarde, echivalent lei.

Conform datelor Ministerului Finanțelor, în iulie, datoria administrației publice centrale a crescut la 1.046 miliarde lei, de la 1.015,85 miliarde lei în iunie 2025, din care 980,833 miliarde de lei pe termen mediu și lung. Cea mai mare parte a datoriei administrației centrale era contractată în lei (470,485 miliarde de lei) și în euro (460,58 miliarde de lei, echivalent).

Datoria administrației publice locale a urcat la 24,175 miliarde de lei, de la 24,005 miliarde de lei în luna anterioară, din care 24,156 miliarde de lei pe termen mediu și lung.