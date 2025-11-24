Datoria României urcă cu 30 miliarde lei într-o singură lună și trece de pragul de 58% din PIB conform datelor publicate de Ministerul Finanțelor.

Datoria României continuă să crească. În iulie anul acesta statul a ajuns să datoreze peste 1.070 miliarde de lei, adică peste 59% din tot ce produce economia țării într-un an.

Practic, față de luna iunie s-au adăugat încă zeci de miliarde. Grosul datoriei vine din împrumuturile pe termen lung și din titlurile de stat, exact banii pe care îi ia ca să acopere găurile din buget.

Atât guvernul central, cât și primăriile au datorii tot mai mari, iar aproape jumătate din sumă este în valută, ceea ce poate fi riscant, dacă euro sau dolarul se scumpesc.

Datoria internă a rămas cam la același nivel, dar cea externă a sărit serios, ajungând la peste 547 miliarde de lei.

Cu alte cuvinte, România trăiește tot mai mult pe datorie.