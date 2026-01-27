Românii ar putea mai avea de așteptat până să resimtă o relaxare a presiunilor asupra prețurilor. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că scăderea inflației este așteptată abia în a doua jumătate a anului, în condițiile în care evoluțiile economice rămân incerte, iar costul vieții continuă să fie ridicat.

În același timp, pregătirea bugetului pentru anul 2026 înregistrează întârzieri. Potrivit ministrului, proiectul de buget va fi finalizat și aprobat de Guvern abia spre sfârșitul lunii februarie, după ce va fi gata forma finală la jumătatea aceleiași luni. Această amânare reflectă dificultățile de echilibrare a cheltuielilor și veniturilor publice într-un context economic complicat.

Estimările oficiale indică faptul că rata inflației ar putea coborî până la aproximativ 4% până la finalul anului, un nivel mai redus față de perioadele anterioare, dar care rămâne peste așteptările multor consumatori. Totuși, Nazare a dat asigurări că Guvernul nu ia în calcul majorarea taxei pe valoarea adăugată și nici creșterea cotei de TVA pentru industria ospitalității, un sector deja afectat de scumpiri și scăderea consumului.

Chiar dacă perspectivele indică o temperare a inflației, românii vor continua să se confrunte cu presiuni financiare cel puțin în prima parte a anului, în așteptarea unor semnale mai clare de stabilizare economică.