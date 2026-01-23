Președintele PSD București Daniel Băluță lansează un atac dur la adresa Primarului General Ciprian Ciucu, criticând lipsa acestuia de viziune și reacțiile de tip „cultul personalității”, și insistă că doar rezultatele concrete contează pentru cetățenii Capitalei. „Țin să precizez că prin conductele sistemului de termoficare din Capitală circulă agent termic, nu politică sau lacrimile Primarului General”, a transmis edilul Sectorului 4.

Președintele PSD București a lansat, vineri, critici dure la adresa primarului general, afirmând că preferă „să termine o competiție pe ultimul loc decât să nu le spună oamenilor adevărul”. El susține că edilul Capitalei, „din postura de câștigător”, nu ar proceda la fel.

Mai mult, Daniel Băluță a declarat că „adevărații câștigători sunt cei care spun adevărul și nu înșală așteptările oamenilor”, acuzând lipsa de viziune și de soluții pentru problemele urgente ale bucureștenilor.

În opinia sa, Ciprian Ciucu „a făcut un gest reflex din a da vina pe oricine altcineva, numai pe incapacitatea sa administrativă nu”. El a adăugat că era previzibil ca edilul să invoce „greaua moștenire” și să acuze PSD pentru diverse probleme, apreciind că „această abordare defăimătoare trebuie să înceteze”. Totodată, Băluță a subliniat că partidul din care face parte „a asigurat în trecut și asigură și în prezent stabilitatea României”.

Referindu-se la proiectele realizate în Sectorul 4, precum spitale, stația de metrou, școli și grădinițe, Daniel Băluță a respins acuzațiile legate de așa-zise „proiecte inventate” și i-a transmis primarului general că îl invită „să încerce să le implementeze și să și le treacă în propriul portofoliu, de unde rezultatele lipsesc”.

El a mai afirmat că se va raporta în continuare la rezultate și că același lucru ar trebui să îl facă și primarul general deoarece „oamenii au nevoie de lideri care livrează rezultate și nu lamentări sau reacții asociate cultului personalității”. Totodată, Băluță a spus că susține „orice formulă de dialog deschis și transparent” pentru redresarea Bucureștiului.

În plus, acesta a transmis că „prin conductele sistemului de termoficare din Capitală circulă agent termic, nu politică sau lacrimile Primarului General”.