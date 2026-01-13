„Am spus-o încă din campanie: Bucureștiul este un oraș complex, care are nevoie urgentă de soluții și nu de explicații kilometrice care, în fapt, arată incapacitatea de a gestiona lucrurile.”, a declarat Daniel Băluță.

Edilul Sectorului 4 a afirmat că responsabilitatea principală a Primarului General este găsirea de soluții, nu justificarea problemelor: „Primarul General este ales pentru a găsi soluții, nu pentru a se plânge, iar dacă nu are soluții, există oricând opțiunea depunerii mandatului.”

Daniel Băluță l-a atacat dur pe Ciprian Ciucu: „Există oricând opțiunea depunerii mandatului”

Băluță a acuzat administrația Capitalei că oferă „mesaje alarmiste despre faliment”, fără a prezenta măsuri concrete pentru rezolvarea dificultăților financiare și tehnice ale orașului.

„Să vii acum, la început de an, cu mesaje alarmiste despre faliment, fără să prezinți soluții concrete și asumate, înseamnă fie că fugi de responsabilitate, fie că, în campanie, ai punctat doar politic”, a mai spus acesta.

Referindu-se la disconfortul resimțit de mii de bucureșteni din cauza lipsei de căldură și apă caldă, Daniel Băluță a considerat „inadmisibil” ca Primarul General Ciprian Ciucu „să țină lecții de contabilitate pe Facebook”, în loc să acționeze concret.

„Prin urmare, dacă Primarul General este deja depășit de ceea ce cunoștea, să declare public că nu are soluții și să dăm oportunitatea orașului să aibă un administrator care să știe ce are de făcut.”, a mai transmis edilul Sectorului 4.

Băluță a încheiat afirmând că bucureștenii „nu mai așteaptă postări pe Facebook”, ci doresc un „administrator centrat pe soluții”.