Șeful casei de Pensii, Daniel Baciu, îi răspunde în exclusivitate la Realitatea PLUS sindicalistului Bogdan Hossu, care declarase că este imposibil ca românii să aibă timp de contestații. Baciu susține că recalcularea nu trebuie contestată și a fost făcută pentru a rezolva niște nereguli.

În exclusivitate la Realitatea Plus, la emisiunea „Lupta pentru Baciu a mai explicat și de ce nu este necesar nici ca buletinul de calcul să fie atașat noii decizii primite de români.

„Nu exista acest buletin de calcul pentru că nu e necesar Acest buletin de calcul exista la dosarul de pensie când persoana respectivă a ieșit la pensie. Nu se umblă pe contributivitatea lui, noi am aplicat o formulă de calcul. Asta am făcut pe recalculare, iar punctele de contributivitate se regătsesc. (…) Noi nu am făcut aceste decizii ca sa fie contestate”, a afirmat Baciu.

Daniel Baciu a precizat că ultima soluție pentru cei nemulțumiți este să se adrese instanțelor, dar că nu ar fi nici corect, nici productiv.

Peste 1 milion de pensionari sunt prea SARACI pentru a putea plati adeverintele de vechime – BNS