Prim‑vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a oferit detalii extinse despre discuțiile purtate de delegația partidului în Statele Unite, în exclusivitate la Culisele Statului Paralel. Dungaciu a afirmat că americanii nu știu foarte bine ce s-a întâmplat cu Călin Georgescu, dar și că lipsa unui răspuns privind participarea la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump a fost primită cu neplăcere la nivel înalt.

Întrebat de Anca Alexandrescu dacă, la nivelul factorilor importanți din administrația americană, sunt cunoscute problemele cu justiția pe care le are fostul candidat suveranist Călin Georgescu, acesta a afirmat că „din păcate, lucrurile nu se cunosc în America așa cum unii și-ar fi dorit”.

„Poate că unii care se află în instituții nu au ajuns încă la acest capitol, probabil mai sunt multe lucruri de clarificat până vor ajunge, pentru că nimeni nu va face, din câte îmi dau eu seama, o investigație special pentru România. Se va ajunge la România, cândva, dar n-am avut sentimentul că, dincolo de afirmațiile care sunt extrem de dure ale lui J. F. Vance sau Tulsy Gabard, ar exista un interes mai sus. România nu contează pentru cercurile de putere de la Washington. A, că se va vorbi despre mari succese diplomatice, acelea sunt succese diplomatice care sunt comerciale la bază, pentru că antiamericanismul se plătește. Și probabil că veți vedea proiecte, unele dintre ele care costă foarte mult și care n-au fost testate niciodată în Statele Unite”, a afirmat politologul și prim‑vicepreședintele AUR.

Dungaciu: România nu i-a răspuns lui Trump din lașitate și slugărnicie față de alte puteri

Dan Dungaciu a precizat că această imagine foarte vagă pe care oficialii și cercurile de putere de la Washington o au despre România are legătură directă cu actuala atitudine a administrației de la București.

„Puterea de la București are probleme și mai mari, pentru că, la momentul la care vorbim, nu a dat niciun răspuns privind participarea sau nu la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump.”

Dungaciu: În România antiamericanismul a devenit criteriul de performanță și selecție

Al doilea om din AUR a dezvăluit și faptul că și în discuțiile cu oameni importanți din establishmentul politic american a subliniat atitudinea ostilă a actualei puteri de la București.

„Unul dintre punctele pe care noi le-am prezentat, dincolo de toate declarațiile pe care le-au făcut oficialii români, în care noi am zis acolo că România a devenit singura țară în care antiamericanismul a devenit criteriul de performanță și selecție și performanță.

Al doilea, discrepanța între elita conducătoare și populație. Acolo am luat toate sondajele și le-am prezentat, faptul că Donald Trump este, la nivel european, cel mai popular în România, atitudinea populației din România față de administrația Trump și atitudinea actualei puteri față de administrația Trump.

Dungaciu: Relația cu America n-a mai fost atât de proastă de la căderea comunismului

Mulți dintre ei au cerut timp de gândire. Nu există deocamdată, în zona Americii, un interes explicit pentru România, din păcate. Este chiar o amenințare strategică. Suntem mai jos decât, din nefericire, ne-am gândit atunci când am plecat în SUA. Este extrem de mult de construit. Eu cred că nu a mai fost în relația cu America într-o poziție atât de proastă de la căderea comunismului.

Anca Alexandrescu – Vizita doamnei Toiu cu Marco Rubio?

Dan Dungaciu – Nu există, ăla a fost protocolul zero.

Anca Alexandrescu – V-au spus că există în pregătire o vizită a lui Nicușor Dan?

Dan Dungaciu – Nu, nu au spus așa ceva.

Anca Alexandrescu – Măcar știau cum îl cheamă pe președintele României?

Dan Dungaciu – Nu i-am întrebat. Dar lucrurile sunt grave. Haideți să ne înțelegem. România nu are o politică externă. România, în raport cu partenerul european, și-a livrat complet politica externă, asta este și motivul pentru care nu va adera niciodată la un proiect propus de Donald Trump, dar se teme suficient de mult pentru a refuza explicit. Este poziția cea mai lașă, cea mai lipsită de bărbăție. Decuplajul nostru față de viziunea americană este enorm. Noi suntem cuplați la Bruxelles. Este în poziția chelnerului în raport cu Bruxelles.

Visa Waiver, „un proiect îndepărtat”

Întrebat dacă programul Visa Waiver a fost discutat în cadrul vizitei, Dungaciu a spus că subiectul nu s-a aflat pe agenda sa: „Eu cred că Visa Waiver este un proiect, din câte am simțit, fără să am un răspuns explicit, un proiect îndepărtat. Visa Waiver a fost de la început un proiect politic, o decizie politică. Ei lucrează politic. Ești ca noi, ești cu noi. Noi nu suntem ca ei, noi nu suntem cu ei.”

Acesta a susținut că România nu are vizibilitate în politica externă americană: „Americanii duc o politică externă în care România nu contează, România nu vrea să conteze foarte tare pentru că nu vrea să atragă atenția ca să nu recunoască că nu are nicio relație cu America.”

„Ambasada României la Washington nu are nicio valoare”

Dungaciu a afirmat că demersurile ambasadorului României împotriva delegației AUR au avut efectul invers celui dorit: „Noi am primit mai multe invitații tocmai ca urmare a unor demersuri făcute de domnul ambasador. Pentru că mulți au fost curioși. Dușmanii dușmanilor mei sunt prietenii mei. Deci ambasada României la Washington nu are nicio valoare.”

Scena tăierii tortului: „A fost un semnal politic”

Liderul AUR a explicat și episodul tăierii tortului la gala Republicans for American Renewal, unde George Simion a fost invitat pe scenă: „Acolo sunt mai multe ONG-uri, foarte dinamice, unele apropiate de Musk, Thiel, Steve Bannon. Printre cele cinci premii care s-au dat, unul s-a acordat lui George Simion. Când congresmanii au fost invitați să taie tortul, domnul George Simion a fost acolo. Asta a fost tot.”

Potrivit lui Dungaciu, gestul organizatorilor a avut o semnificație clară: „Au făcut asta ca să trimită un semnal că sunt de acord cu politica lui Donald Trump.”

„România a greșit: l-a considerat pe Trump un accident istoric”

Dungaciu a criticat dur lipsa de strategie a Bucureștiului în raport cu mișcarea conservatoare americană: „Greșeala României a fost să îl considere pe Donald Trump un accident istoric și nu am făcut nicio investiție să fim pe lângă mișcarea MAGA. România nu are nimic pe dimensiunea asta. Drumul pe care România trebuie să-l facă este un maraton.”

Acesta a susținut că Bruxelles-ul, Parisul și Berlinul ar fi cerut României să nu semneze acordul pentru Consiliul pentru Pace: „Ni s-a spus de la Bruxelles, Paris, Berlin, să nu semnăm acordul pentru Consiliul pentru Pace.”

„România nu are politică externă. Suntem arondați altui centru de putere”

În final, Dungaciu a avertizat că România riscă să rămână în afara marilor repoziționări geopolitice: „România nu are politică externă, este arondată altui centru de putere. Proiectul suveranist trebuie dus mai departe.”

Acesta a avertizat și asupra strategiilor adversarilor politici: „Ei pot să gândească pragmatic: aveți 40%, nu veți guverna niciodată. Singura lor preocupare este să ne țină în șah unii cu alții și, dacă se apropie prezidențialele, să îl scoată din cursă pe cel mai bine plasat. Trebuie să ai un număr 2, 3, 4, în jurul căruia mișcarea suveranistă să se ralieze”, a afirmat Dan Dungaciu.