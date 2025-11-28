Adevărații suveraniști fac scut în jurul Ancăi Alexandrescu. Dan Diaconu a șters pe jos cu suveraniștii vopsiți activați la comandă de televiziunea fugarului Ghiță să o atace pe candidata independentă la Primăria Capitalei care a cutremurat sistemul cu creșterea sa spectaculoasă în ultimele sondaje.

”E o specie la care mă uit cu scârbă, anume suveranistul sub acoperire. Știți care-i specia, doar ați văzut-o la prezidențiale: în momentul în care sistemul cere, „pac la războiu”, acoperitul se activează până la propria mânjire cu rahat! Așa, spre exemplu, și-a descoperit Claudiu Târziu dizidența fix în momentul în care Simion participa, cu șanse, la prezidențiale. Așa se trezesc mereu din adormire „suveraniștii de rit Guiță” de la RTV.

Chestiunea e cât se poate de simplă: atunci când ești pus să alegi între un rahat și un om care cel puțin are aparență normală, clar nu mergi pe mâna rahatului. Că dacă mergi pe mâna rahatului te trezești cu prostul în fruntea statului, exact așa cum suntem noi acum. Doar că „suveraniștii sub acoperire” n-au nicio apăsare. Ei trag cu Sistemul pentru că, logic, sunt acopeiți de-ai sistemului și de-acolo le vin banii. Cum credeți că l-ar abandona vreodată Chireac pe Soros? Chiar și când zice împotriva lui Soros sau al Sistemului intern, o face astfel încât să ajungi la concluzia că, totuși, ăia pe care-i critică au dreptate. E drept, nu e atât de vituperant precum fostul său coleg CTP-ul, dar asta, dacă vreți, e similară diferenței dinte un acoperit DIE și un turnător jegos de-al Securității.

Revenind la evenimentele zilei, observ că s-a făcut o întreagă coaliție amorfă de așa-zis suveraniști care o atacă pe Anca Alexandrescu. Ba că e nasol cu ea, ba că n-are ce căuta, ba că e cu securiștii s.a.m.d. Stați puțin, frățiorilor, că nu așa se pune problema. Chestiunea e cât se poate de simplu de tranșat: cine dintre cei cu șanse pentru Primărie are un program de curățare a mafiei? Cine are un program de reconstrucție a Bucureștiului, inclusiv din punct de vedere bugetar? Cine are ce demonstra față de ăia care, deși au fost la butoane, n-au demonstrat niciodată nimic? Și, nu în ultimul rând, cine are determinarea să lupte, cine are curaj să meargă liber între oameni? Cine? Ciucu, Drulă – care oricum sunt ieșiți din cursă – sau „Băluțică leghebetică mică”? Hai să fim serioși! Rahatul ăla de Băluță îmi face scârbă numai când îi văd cât penibilitatea e de la A la Z. Efectiv nu face altceva decât marketing de doi bani, de nu-l mai bagă în seamă nici ziariștii sistemului!

Bucureștiul arată mai rău decât dacă ar fi trecut prin război. E subdezvoltat ca efect al stagnării impuse de Nicu Psihicu, e căpușat de o mafie care pare a nu avea sfârșit, coordonată de undeva de la Ambasada SUA. Ați uitat care-a fost prima acțiunie a lui Nicu Psihicu după ce a fost impus primar? Vă spun eu: a vizitat Ambasada SUA și a desființat companiile municipale făcute de Firea. Companiile acelea erau menite a mai tăia din furturile făcute din Bugetul Bucureștiului prin licitații cu cântec. O acțiune care a deranjat profund Ambasada SUA. Ce-aveați mă, nu vă mai puteați rotunji șpăgile, simțeați că dacă se scade la sub un milion de dolari pe lună vă zăngăne mărunțișul în buzunarele ălea adânci???

Eu atât vă spun: și dacă-mi arată cineva un contract de colaborare între Anca Alexandrescu și SRI, eu tot pe ea o votez pentru că sunt convins că sistemul e disperat de perspectiva asta. Prea au ieșit hienele ca din gură de șarpe și urlă a disperare. Hai, urlați, tovarăși, că sper ca de data asta să vi se taie „beneficiile”. Cine știe, poate învățați și voi cum e cu treburile serioase, de exemplu cu munca! Nu doar cu furtișagul.

De fapt care-i problema? E panică! Ciucu și Drulă deja sunt scoși din joc. Au mai rămas relevanți Băluță și Anca Alexandrescu. Clar, simplu, logic. Aici e jocul, aici e panica. Dacă pică și reduta Băluță – care acum e la balotaj – sistemul din București intră în corzi. De ce? Păi mi-a dat argumentul unul din tabăra lor: „Pentru că „Alexandreasca nu e sănătoasă la cap”! Asta e capabilă să publice toate contractele Primăriei, să pice toate înțelegerile care au fost negociate și să se întoarcă toate cu fundu-n sus”.

Înțelegeți? Nici măcar nu mai am argumente pentru că mi-au fost servite deja. O votez pe „Alexandreasca” pentru că din punctul lor de vedere „nu e sănătoasă la cap”. Iar atunci când un nebun îți spune că altul e diliu, atunci știi exact cine-i ăla sănătos la cap dintre ei.

Așadar, merg la vot cu o singură dorință: să omor ploșnițele! N-am nicio așteptare de la nimeni, dar știu sigur că, cel puțin, Anca Alexandrescu nu e de-a lor. Iar între niște japițe corupte până-n măduva oaselor și un om normal, merg pe mâna normalității. Hai, să nu aud că vă prostesc ăștia iar! Ieșiți, votați și striviți-i! Asta e tot ce merită!

Hai că de data asta nu mai pot anula alegerile! Vă doare, jigodiilor?”, a scris Dan Diaconu pe Facebook.