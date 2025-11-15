Un sondaj intern recent relevă o dinamică surprinzătoare și o competiție întețită pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău. Datele indică schimbări semnificative în preferințele electoratului, sugerând că rezultatul final ar putea fi mult mai strâns decât se anticipa inițial.

Conform informațiilor obținute pe surse, un sondaj intern recent privind intențiile de vot pentru președinția Consiliului Județean Buzău arată o dinamică neașteptată în rândul principalilor competitori:

Candidat Partid Procent (%) Marcel Ciolacu PSD 39% Ștefan Avrămescu AUR 28% Mihai Răzvan Moraru PNL-USR 17%

Panică în tabăra lui Ciolacu

Sursele din interiorul partidelor vorbesc despre o „panică tot mai vizibilă” în tabăra puterii. Candidatul AUR, Ștefan Avrămescu, continuă să reducă diferența față de liderul PSD, înregistrând o creștere mai mare decât se așteptau chiar și adversarii.

În contrast, candidatul PSD, Marcel Ciolacu, pierde teren și scade în intențiile de vot, în ciuda susținerii intense din partea administrației județene. Această scădere explică valul de atacuri politice și mișcări defensive observate în mediul politic local în ultima perioadă.

Pe locul trei, candidatul PNL-USR, Mihai Răzvan Moraru, se menține sub pragul de 20%, confirmând dificultățile alianței în a mobiliza electoratul în teritoriu.