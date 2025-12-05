Banca Națională a României a publicat cursul valutar de referință pentru vineri, 5 decembrie 2025.

Moneda europeană a scăzut nesemnificativ, mai puțin de un ban, fiind cotată de BNR la 5,0919 lei. Dolarul american și lira sterlină s-au apreciat până la 4,3707 lei, respectiv 5,8310 lei. Francul elvețian a coborât până 5,4427 lei.

Gramul de aur a fost mai scump cu mai mult de 4 lei, fiind evaluat la 593,4969 lei, iar unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a urcat până la 5,9605 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate vineri de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda Simbol RON Euro EUR 5,0919 Dolarul SUA USD 4,3707 Francul elvețian CHF 5,4427 Lira sterlină GPB 5,8310 Gramul de aur XAU 593,4969 Dolarul australian AUD 2,9001 Dolarul canadian CAD 3,1343 Coroana cehă CZK 0,2104 Coroana daneză DKK 0,6818 Lira egipteană EGP 0,0919 100 Forinți maghiari HUF 1,3329 100 Yeni japonezi JPY 2,8180 Leul moldovenesc MDL 0,2571 Coroana norvegiană NOK 0,4322 Zlotul polonez PLN 1,2036 Coroana suedeză SEK 0,4646 Lira turcească TRY 0,1027 Rubla rusească RUB 0,0571 Leva bulgărească BGN 2,6034 Randalul sud-african ZAR 0,2580 Realul brazilian BRL 0,8230 Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6183 Rupia indiană INR 0,0486 100 Woni sud-coreeni KRW 0,2969 Peso-ul mexican MXN 0,2400 Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5252 Dinarul sârbesc RSD 0,0434 Hryvna ucraineană UAH 0,1039 Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1900 Bahtul thailandez THB 0,1372 Dolarul din Hong Kong HKD 0,5614 100 Rupii indoneziene IDR 0,0263 Shekelul israelian ILS 1,3548 100 Coroane islandeze ISK 3,4174 Ringgitul malaysian MIR 1,0632 Peso-ul filipinez PHP 0,0740 Dolarul singaporez SGD 3,3745 DST XDR 5,9605

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.