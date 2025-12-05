Banca Națională a României a publicat cursul valutar de referință pentru vineri, 5 decembrie 2025.

Moneda europeană a scăzut nesemnificativ, mai puțin de un ban, fiind cotată de BNR la 5,0919 lei. Dolarul american și lira sterlină s-au apreciat până la 4,3707 lei, respectiv 5,8310 lei. Francul elvețian a coborât până 5,4427 lei.

Gramul de aur a fost mai scump cu mai mult de 4 lei, fiind evaluat la 593,4969 lei, iar unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a urcat până la 5,9605 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate vineri de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

MonedaSimbolRON
EuroEUR5,0919
Dolarul SUAUSD4,3707
Francul elvețianCHF5,4427
Lira sterlinăGPB5,8310
Gramul de aurXAU593,4969
Dolarul australianAUD2,9001
Dolarul canadianCAD3,1343
Coroana cehăCZK0,2104
Coroana danezăDKK0,6818
Lira egipteanăEGP0,0919
100 Forinți maghiariHUF1,3329
100 Yeni japoneziJPY2,8180
Leul moldovenescMDL0,2571
Coroana norvegianăNOK0,4322
Zlotul polonezPLN1,2036
Coroana suedezăSEK0,4646
Lira turceascăTRY0,1027
Rubla ruseascăRUB0,0571
Leva bulgăreascăBGN2,6034
Randalul sud-africanZAR0,2580
Realul brazilianBRL0,8230
Renminbi-ul chinezescCNY0,6183
Rupia indianăINR0,0486
100 Woni sud-coreeniKRW0,2969
Peso-ul mexicanMXN0,2400
Dolarul neo-zeelandezNZD2,5252
Dinarul sârbescRSD0,0434
Hryvna ucraineanăUAH0,1039
Dirhamul Emiratelor ArabeAED1,1900
Bahtul thailandezTHB0,1372
Dolarul din Hong KongHKD0,5614
100 Rupii indonezieneIDR0,0263
Shekelul israelianILS1,3548
100 Coroane islandezeISK3,4174
Ringgitul malaysianMIR1,0632
Peso-ul filipinezPHP0,0740
Dolarul singaporezSGD3,3745
DSTXDR5,9605

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.

