Leul începe ultima săptămână a anului sub presiune: Euro atinge o nouă cotație în creștere în ședința BNR de luni, 29 decembrie. În timp ce moneda europeană își continuă avansul pe piața interbancară, gramul de aur dă dovadă de reziliență, menținându-se ferm deasupra pragului de 620 de lei, reflectând un climat de prudență în rândul investitorilor.

Banca Națională a României a publicat luni, 29 decembrie, noile cotații de referință, marcând o zi de aprecieri generalizate pentru principalele valute, cu excepția francului elvețian. Moneda europeană își continuă traiectoria ascendentă, fiind cotată la 5,0920 lei, în timp ce dolarul american și lira sterlină au urmat aceeași tendință de creștere, atingând valorile de 4,3235 lei, respectiv 5,8401 lei.

În contrast cu restul monedelor forte, francul elvețian a înregistrat o ușoară scădere, coborând la pragul de 5,4794 lei. O dinamică interesantă se observă și la nivelul activelor de rezervă: unitatea de cont a FMI (DST) a urcat la 5,9259 lei, semnalând ajustări în tranzacțiile dintre băncile centrale.

Pe piața metalelor prețioase, gramul de aur a suferit o corecție negativă, fiind evaluat la 620,0806 lei. Deși se menține peste pragul psihologic de 620 de lei, acesta s-a ieftinit cu aproximativ 2,50 lei față de sesiunea precedentă. Aceste valori, stabilite pe baza cotațiilor băncilor comerciale autorizate, reflectă un final de an marcat de o presiune constantă asupra leului în raport cu moneda unică europeană.

CURS REFERINȚĂ BNR 29 DECEMBRIE 2025

MonedaSimbolRON
EuroEUR5,0920
Dolarul SUAUSD4,3235
Francul elvețianCHF5,4794
Lira sterlinăGPB5,8401
Gramul de aurXAU620,0806
Dolarul australianAUD2,8989
Dolarul canadianCAD3,1599
Coroana cehăCZK0,2101
Coroana danezăDKK0,6818
Lira egipteanăEGP0,0907
100 Forinți maghiariHUF1,3135
100 Yeni japoneziJPY2,7666
Leul moldovenescMDL0,2576
Coroana norvegianăNOK0,4305
Zlotul polonezPLN1,2046
Coroana suedezăSEK0,4717
Lira turceascăTRY0,1007
Rubla ruseascăRUB0,0558
Leva bulgăreascăBGN2,6035
Randalul sud-africanZAR0,2597
Realul brazilianBRL0,7798
Renminbi-ul chinezescCNY0,6171
Rupia indianăINR0,0481
100 Woni sud-coreeniKRW0,3008
Peso-ul mexicanMXN0,2416
Dolarul neo-zeelandezNZD2,5113
Dinarul sârbescRSD0,0434
Hryvna ucraineanăUAH0,1023
Dirhamul Emiratelor ArabeAED1,1772
Bahtul thailandezTHB0,1375
Dolarul din Hong KongHKD0,5563
100 Rupii indonezieneIDR0,0258
Shekelul israelianILS1,3518
100 Coroane islandezeISK3,4452
Ringgitul malaysianMIR1,0649
Peso-ul filipinezPHP0,0735
Dolarul singaporezSGD3,3661
DSTXDR5,9259

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR

