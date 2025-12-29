Leul începe ultima săptămână a anului sub presiune: Euro atinge o nouă cotație în creștere în ședința BNR de luni, 29 decembrie. În timp ce moneda europeană își continuă avansul pe piața interbancară, gramul de aur dă dovadă de reziliență, menținându-se ferm deasupra pragului de 620 de lei, reflectând un climat de prudență în rândul investitorilor.

Banca Națională a României a publicat luni, 29 decembrie, noile cotații de referință, marcând o zi de aprecieri generalizate pentru principalele valute, cu excepția francului elvețian. Moneda europeană își continuă traiectoria ascendentă, fiind cotată la 5,0920 lei, în timp ce dolarul american și lira sterlină au urmat aceeași tendință de creștere, atingând valorile de 4,3235 lei, respectiv 5,8401 lei.

În contrast cu restul monedelor forte, francul elvețian a înregistrat o ușoară scădere, coborând la pragul de 5,4794 lei. O dinamică interesantă se observă și la nivelul activelor de rezervă: unitatea de cont a FMI (DST) a urcat la 5,9259 lei, semnalând ajustări în tranzacțiile dintre băncile centrale.

Pe piața metalelor prețioase, gramul de aur a suferit o corecție negativă, fiind evaluat la 620,0806 lei. Deși se menține peste pragul psihologic de 620 de lei, acesta s-a ieftinit cu aproximativ 2,50 lei față de sesiunea precedentă. Aceste valori, stabilite pe baza cotațiilor băncilor comerciale autorizate, reflectă un final de an marcat de o presiune constantă asupra leului în raport cu moneda unică europeană.

CURS REFERINȚĂ BNR 29 DECEMBRIE 2025

Moneda Simbol RON Euro EUR 5,0920 Dolarul SUA USD 4,3235 Francul elvețian CHF 5,4794 Lira sterlină GPB 5,8401 Gramul de aur XAU 620,0806 Dolarul australian AUD 2,8989 Dolarul canadian CAD 3,1599 Coroana cehă CZK 0,2101 Coroana daneză DKK 0,6818 Lira egipteană EGP 0,0907 100 Forinți maghiari HUF 1,3135 100 Yeni japonezi JPY 2,7666 Leul moldovenesc MDL 0,2576 Coroana norvegiană NOK 0,4305 Zlotul polonez PLN 1,2046 Coroana suedeză SEK 0,4717 Lira turcească TRY 0,1007 Rubla rusească RUB 0,0558 Leva bulgărească BGN 2,6035 Randalul sud-african ZAR 0,2597 Realul brazilian BRL 0,7798 Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6171 Rupia indiană INR 0,0481 100 Woni sud-coreeni KRW 0,3008 Peso-ul mexican MXN 0,2416 Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5113 Dinarul sârbesc RSD 0,0434 Hryvna ucraineană UAH 0,1023 Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1772 Bahtul thailandez THB 0,1375 Dolarul din Hong Kong HKD 0,5563 100 Rupii indoneziene IDR 0,0258 Shekelul israelian ILS 1,3518 100 Coroane islandeze ISK 3,4452 Ringgitul malaysian MIR 1,0649 Peso-ul filipinez PHP 0,0735 Dolarul singaporez SGD 3,3661 DST XDR 5,9259

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR