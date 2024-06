Premierul Marcel Ciolacu intervine în scandalul recalculării pensiilor. Totul după ce firmele care eliberează adeverințele necesare pensionarilor s-ar fi înțeles pentru a crește tarifele. Realitatea Plus a prezentat prețurile stabilite pentru toate operațiunile legate de arhivele de muncă, pentru care Consiliul Concurenței a demarat și o anchetă.

În urma cu mai bine de un an Casa Națională de Pensii a stabilit o grilă de tarife pentru copierea, întocmirea și eliberarea unor documente de arhivă. De exemplu, doar pentru operațiunile care se desfășoară în vederea soluționării cererilor, de la cerere și îndrumare până la înregistrare și repartizare, se plătește o taxă fixă de 101 lei fără TV.



Cercetarea în vederea întocmirii unui certificat din care să rezulte sporurile primite de un angajat costă 63 de lei/an cercetat, iar eliberarea certificatului costă alți 14 lei/an. De exemplu, dacă o persoană are nevoie de certificatele de sporuri pe o perioadă de 10 ani, ar trebui să plătească 63 x 10 + 14 x 10 = 770 de lei.



În mod similar, cercetarea în vederea întocmirii unui certificat din care să rezulte grupa de muncă este taxată cu 45 de lei/an, iar eliberarea documentului justificativ alți 9 lei pe an. La fel ca în situația precedentă, dacă luăm situația unui calcul pe 10 ani, solicitantul ar trebui sa plătească 45 x 10 + 9 x 10 = 540 de lei.



Întocmirea unui certificat de venituri costă și ea 81 de lei/an, iar eliberare documentului alți 27 de lei/an.



Acestor tarife reglementate de stat li se adaugă altele sunt impuse unilateral de firmele care gestionează astfel de arhive. De exemplu, o fotocopie costă 5 lei, deși la un centru obișnuit aceasta costă doar 50 de bani.



Puse la cap, aceste tarife pot duce la sume uriașe, pe care unii dintre pensionari nu și le pot permite și astfel nu pot obține majorarea pe pensie dorită, iar Consiliul Concurenței încearcă să afle cum s-a ajuns la stabilirea unor astfel de tarife.

