România e o colonie, ne vindem resursele la prețuri de nimic, am închis fabrici și așa ne-am pierdut suveranitatea economică, prin deciziile politice din ultimii ani. Este mesajul tranșant lansat de președinta Camerei de Comerț și Industrie România – Marea Britanie.

„România reprezintă, în ultima perioadă, o colonie modernă pentru toată Europa, nu doar pentru Marea Britanie.

Resursele noastre sunt importante și căutate, dar le vindem la prețuri mult prea mici, pentru că am închis tot ce însemna prelucrare și tot noi am facilitat acest lucru din cauza – și când zic noi mă refer la toată zona politică, zona decizională de la un anumit moment”, a declarat Felicia Akkaya, președintele Camerei de Comerț și Industrie România – Marea Britanie.