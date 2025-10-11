Bogdan Hossu dezvăluie cum pierd românii bani prin schimbările pilonului doi. Liderul sindical susține că pensiile vor fi reduse cu 20% după noile măsuri. Mai mult decât atât, acesta consideră deciziile guvernului „un început de genocid împotriva pensionarilor.”

”Primul lucru cu pensia din pilonul doi. Trebuie ca cetățeanul să înțeleagă că pilonul doi de pensii nu înseamnă bani suplimentari față de pilonul întâi.

Lumea nu a înțeles că în momentul în care iau bani din pilonul doi, în momentul respectiv pilonul 1 se reduce proporțional cu banii revărsați la pilonul doi.

Întrebarea cheie este dacă pilonul doi de pensii acoperă reducerea de venituri din pilonul întâi de pensii. Calculele preliminare arată că nu se întâmplă. Mai ales că discutăm de acumulare pe termen mediu-lung de 35-40 de ani și, conform legislației în vigoare, inflația nu este garantată în structura respectivă, deci pierderea va fi destul de substanțială pentru marea majoritate a pensionarilor care ies.

De fapt, mecanismul care este propus la ora actuală este de a pune batista pe țambal prin acei 30% care se dau cash, și cel puțin experiența ne-a arătat că oamenii îi vor cheltui pe lucruri care nu sunt legate de traiul lor pentru perioada următoare, adică până la decesul persoanei care este la pensie.

Garantarea numai pentru 8 ani a banilor respectivi înseamnă pur și simplu că vei avea probabil o pensie până la 73 de ani, iar de la 74 vei avea pensia redusă cu 20%, ceea ce este o crimă și un început de genocid împotriva pensionarilor existenți sau care vor ieși pe structura cu pilonul doi de pensii”, a spus Bogdan Hossu într-o intervenție la Realitatea Plus.

Schimbarea de la pensii care dă peste cap tot sistemul. Ce se poate întâmpla de anul