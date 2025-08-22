Schimbări majore pe banii românilor. Autoritățile au decis cum se vor împărți banii oamenilor care au contribuit la Pilonul 2. Nu se va putea retrage toată suma strânsă în momentul în care omul iese la pensie, ci doar 30% din ea. Restul de 70% va fi eliberat eșalonat în termen de 8 ani. Profesorul Anton Hadăr a explicat, în exclusivitate, la Realitatea PLUS, ce înseamnă acest lucru.

„Să presupunem că o persoană a avut salariul minim mereu, că e țara plină. Astăzi o prsoană care a lucrat 40-45 de ani tot timpul la salariul minim, acest 2.500 de lei pe lună, înmulțit cu 12 luni dă 30.000 de lei pe an.

Și dacă dă Dumnezeu zile persoanei respective și dacă respectăm regulile, 20 de ani înmulțit cu 30.000 de lei este egal cu 600.000 de lei.

Cât a cotizat el: el a cotizat azi la salariul pe care îl are, 4.050, dă 812 lei la Pilonul I și vreo 192 la Pilonul II. Acest 812 înmulțit cu 40 de ani, înmulțit cu 12 luni, 393.000 aproximativ. Pai dacă ai zile, Pilonul I este sfânt”, a spus Anton Hadar la Realitatea Plus.

Guvernul a aprobat modificările pentru Pilonul II de pensii. Procentul de retragere imediată a fost majorat de la 25% la 30%