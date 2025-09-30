România este aproape de colaps financiar. Sunt constatările sumbre ale deputatului AUR, Petrișor Peiu. Statul și marile companii încasează foarte puțin comparativ cu cheltuielile în special cu personalul și dobânzile, care au crescut de trei ori mai mult față de proiectul de buget. Asta înseamnă că inflația ajunge la un nivel record, iar plata datoriilor este amânată de la un an la altul.

”Trebuia să avem un impozit pe profit cu 15% mai mare decât cel de anul trecut, doar 11,1% realizat. Trebuia să avem un impozit pe venit cu 15% mai mare și a crescut cu 21%, mă refer la veniturile din impozitele pe profit și pe venit.

Venituri din impozite pe proprietate trebuiau să crească cu 20%, au crescut cu 24%.Veniturile din TVA trebuiau să crească cu 12,5%, au crescut cu 5.7%. Accizele trebuau să crescă cu 5%, au crescut cu 13,2%.

A scăzut activitatea economică. Firmele au probleme și ca atare avem atât veniturile din impozitul pe profit cât și veniturile din TVA mult mai mici decât cele prevăzute a fi în legea bugetului. Asta înseamnă că activitatea economică scârțâie!

Cât a fost deficitul bugetar anul trecut? Guvernul a anunțat ca fiind 8, 65% din PIB, 152 de mioliarde de lei, dar Comisia Europeană l-a calculat 9,3% din PIB adică 164 miliarde de lei. În realitate, Comisia Europeană o să vedeți la sfârșitul anului va calcula și de această data un deficit bugetar de peste 9%”, a declarat liderul AUR.

Sursa: Realitatea din AUR