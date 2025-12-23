Maestrul Florin Călinescu îi dinamitează pe reziștii de la putere. În exclusivitate la emisiunea Culisele Statului Paralel, acesta a spus că ar putea deveni președinte până în primăvară dacă se înscrie în USR, având în vedere studiile și circul de acolo. Mai mult, Florin Călinescu spune despre demisia lui Daniel David că scandalul scoate la iveală haosul din guvernul Bolojan.

Florin Călinescu: E obligată puterea să asigure cetățenilor un trai decent.

Moderatoare: Da. Articolul 47. Poate nu știu să-l identifice, să-l caute, să-l citească.

Florin Călinescu: Păi dacă ți se întâmplă chestia asta de 35 de ani să o constatați, atunci eu îmi retrag toate poveștile astea și mă înscriu în USR mâine, pentru că am și șanse să ajung președinte până de 8 martie, la ce măcel e acolo, da?

Este vorba că domnul David nu este total paralel cu realitatea și a văzut că nu se poate. Cum nu se poate în niciun domeniu în România, nici când și din ce în ce mai tare nu se va putea.