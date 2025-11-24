Cezar Avrămuță rupe tăcerea în premieră, după ce a stat mai multe luni într-o închisoare de maximă siguranță pentru că a deranjat globaliștii. Disperarea sistemului devoalată de suveraniștii adevărați înainte de alegerile cruciale, de ce nu a fost Coldea în fața intanței, cum a motivat absența, chiar dacă era obligat să fie în fața judecătorilor.

Denunțătorul generalului „Negru” aduce noi probe importante care vor arunca în aer dosarul care a înspăimântat puterea. Ce planuri se fac în laboratoarele de la Cotroceni? Totul într-o ediție incendiară Culisele Statului Paralel, numai cu Laurențiu Botin.