Ministrul croat al Economiei, Ante Šušnjar, a respins luni solicitarea omologului său ungar, Péter Szijjártó, privind aprobarea transportului de petrol rusesc către Ungaria și Slovacia prin oleoductul croat Adria, relatează EFE.

Cererea a fost formulată duminică de șeful diplomației de la Budapesta, care a invocat blocarea livrărilor prin oleoductul Drujba (Druzba) ca urmare a obstrucționării tranzitului de către Ucraina. Într-o postare pe rețeaua X, Szijjártó a solicitat Croației să permită transportul țițeiului rusesc din terminalul maritim Omišalj, de la Marea Adriatică, prin oleoductul Adria, argumentând că exceptarea Ungariei de la sancțiunile europene îi permite importul de petrol rusesc pe cale maritimă în cazul întreruperii livrărilor prin conducte.

„Securitatea aprovizionării cu energie a unei țări nu trebuie să fie niciodată o chestiune ideologică”, a susținut ministrul ungar, exprimându-și speranța că Zagreb nu va pune în pericol aprovizionarea Ungariei și Slovaciei din motive politice.

În replică, Ante Šušnjar a declarat că Croația este dispusă să sprijine cele două state în depășirea dificultăților privind aprovizionarea cu petrol, însă fără a facilita importurile din Rusia. „Suntem gata să ajutăm în conformitate cu legislația UE și reglementările OFAC (Oficiul american pentru Controlul Activelor Străine). Nimeni nu trebuie să rămână fără combustibili”, a afirmat oficialul croat.

Acesta a subliniat că infrastructura oleoductului Adria este funcțională, dar a insistat că nu există justificări tehnice pentru menținerea dependenței de petrolul rusesc în cadrul Uniunii Europene. „Un baril cumpărat din Rusia poate părea mai ieftin pentru unele țări, dar contribuie la finanțarea războiului și la atacurile împotriva poporului ucrainean. Este timpul să stopăm această speculație de război”, a concluzionat Šušnjar.

Sursa: Realitatea Financiara