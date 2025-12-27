Piața cerealelor din România se contractă masiv, pierzând peste 6 milioane de tone într-un singur an. Conform datelor Institutului Național de Statistică, resursele totale de cereale și produse derivate au coborât la pragul de 50,72 milioane de tone în 2024. Acest declin abrupt, de aproximativ 11% față de anul precedent, semnalează o presiune tot mai mare asupra securității alimentare și a balanței comerciale a sectorului agricol.

Radiografia pieței cerealelor în 2024: Producția și importurile în declin, susținute doar de stocurile de rezervă

Peisajul agricol al României a suferit transformări majore în anul 2024, marcat de o contracție vizibilă a resurselor de cereale. Scăderea generalizată a fost cauzată de doi factori principali: diminuarea producției interne și reducerea volumului de importuri. Singurul element care a acționat ca o plasă de siguranță a fost stocul inițial, a cărui pondere a fost mai mare decât în anul precedent, atenuând prăbușirea pieței.

Producția internă: Porumbul pierde teren în fața grâului

Producția autohtonă a suferit o lovitură dură, pierzând aproape 3 milioane de tone față de anul 2023. Cu un total de 17,64 milioane de tone, contribuția recoltei interne la formarea resurselor naționale a scăzut semnificativ.

Dincolo de volum, s-a schimbat însăși structura culturilor:

Grâul și secara au devenit dominante, reprezentând peste jumătate din producția totală (52,8%).

Porumbul a înregistrat un regres dramatic, ponderea sa prăbușindu-se la 33,8%, cu aproape 9 puncte procentuale mai puțin decât în anul anterior.

Dinamica importurilor și rolul vital al stocurilor

Deși importurile au scăzut per ansamblu cu peste 10%, dinamica acestora a fost neuniformă. În timp ce România a importat cu 25,2% mai mult grâu și secară, achizițiile externe de porumb au scăzut drastic, cu aproape 39%. Această reconfigurare a fost compensată de stocul inițial de 30,43 milioane de tone, care a devenit, practic, principalul pilon de stabilitate al pieței în 2024.

Exporturile și consumul intern, pe un trend descendent

Scăderea resurselor s-a reflectat direct în volumele tranzacționate. Exporturile au pierdut aproape 2,9 milioane de tone față de 2023, însă rămân motorul principal de utilizare a cerealelor, reprezentând 65,6% din total. La fel ca în cazul producției, grâul a condus topul livrărilor externe (56,9%), urmat la mare distanță de porumb (24%).

Nici consumul intern nu a fost scutit de scăderi, înregistrând un minus de aproape un milion de tone. Destinația cerealelor a rămas însă fidelă modelului tradițional: