Odată cu debutul sezonului rece, românii se pregătesc să plătească facturi mai mari. Acest lucru se întâmplă din cauza unui paradox energetic: deși România este țară producătoare de electricitate, este forțată să importe energie din exterior la prețuri ridicate, transferând astfel costurile sporite direct asupra consumatorilor.

Dispeceratul Energetic Național a emis un avertisment cu privire la riscul de creștere a facturilor la energia electrică, deoarece necesarul de consum ar putea depăși capacitatea de import a României. Estimările realizate înainte de valurile de frig arată că, în orice scenariu (moderat sau pesimist), producția internă nu va reuși să acopere integral vârfurile de consum, obligând țara să importe.

În scenariul cel mai grav, România ar putea înregistra un deficit de aproximativ 4.300 MW, depășind astfel limita maximă de import de 4.200 MW. Această cerere excesivă va genera presiuni pe piață și riscul unor prețuri mai mari pentru consumatori.

Spre comparație, anul trecut, vârful importurilor a ajuns la circa 3.000 MW la începutul lunii decembrie. Contextul este complicat și de faptul că facturile vor crește după eliminarea plafonării. Pe fondul acestor provocări, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a purtat discuții importante cu oficiali americani – Doug Burgum, Chris Wright, Michael Rigas și Jarrod Agen – pentru a extinde parteneriatul româno-american. Principalele subiecte discutate au vizat investițiile în energie, infrastructură și inovație, cu accent pe dezvoltarea Coridorului Vertical de Energie. Ministrul a subliniat că România este un partener de încredere, promotor al stabilității și securității energetice regionale, iar întâlnirea a vizat și utilizarea eficientă a investițiilor private și a fondurilor europene.