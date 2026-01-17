Cristian Rizea face senzație pe internet. Seară de seară, numărul celor care intră pe transmisiunile sale live este în creștere, dezvăluirile acestuia despre politicieni, oameni de afaceri și vedete, dar și despre relațiile din culisele vieții publice stârnind interesul a milioane de români.

Vineri seară, la ora 23:08, una dintre transmisiunile sale a depășit pragul de 1,8 milioane de vizualizări, fiind înregistrat un total de aproximativ 1.825.400 de accesări.

Acest nivel depășește recordul anterior, stabilit marți, 14 ianuarie 2026, când audiența ajunsese la aproximativ 1,2 milioane de vizualizări.

”Incredibile ce se întâmplă pe Tik Tok!

Cristian Rizea scoate acuzaţii grave despre politicieni, despre presupuse spălări de bani de milioane de euro, afaceri ilegale cu statul și chiar posibile trădări naţionale, implicând nume din zona SRI, SIE și procuratură. Iar în România e liniște totală…nicio instituţie nu reacţionează, televiziunile tac, nu există nicio anchetă publică. Bă, zici că toți sunt muți și chiori nimeni, frate, nimeni nu scoate un sunet”, se arată într-o postare pe Tik Tok.