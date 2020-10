Cristian Rizea, noi dezvăluiri la Realitatea PLUS: Secretele din spatele investițiilor din zonele de lux. Legătura dintre Victor Ponta și clubul DIPLOMAT

Cristian Rizea continuă seria dezvăluirilor la Realitatea PLUS. În cel mai recent interviu acesta a vorbit despre modul în care s-au îmbogățit smecherii după Revoluție. Acesta a arătat cine este în spatele combinațiilor prin care s-au făcut investiții în zonele de lux și care este legătura între Victor Ponta și clubul numit și ”Monaco de București”.

Muzgoci: D-le Rizea, ati vorbit până acum de petreceri cu șampanie de 100 de mii de euro la Monaco, întâlniri în restaurante de lux pe Costa de Azur. Dar ați vorbit foarte puțin despre Monaco de Bucuresti. Pentru ca exista astfel de zone de lux, de restaurante de lux, in care se consuma bauturi fine si mancare foarte scumpa si in Capitala. Ati mentionat mai devreme ceva legat de acel restaurant Diplomat.

A fost la un moment dat o discutie care ajunge in zona Dragos Dobrescu, in ceea ce priveste preluarea acestui restaurant Diplomat. Va rugam sa ne ajutati sa deslusim acele ite!

DESPRE CLUBUL DIPLOMAT

Rizea: Itele incep in momentul in care USL-ul vine la putere. De acolo incepe combinatia de la Diplomat. Odata ce Victor Ponta ajunge prim-ministru.

Muzgoci: Sa ramanem la ONG Clubul Diplomatic Bucuresti si cum a fost infiintat?

Rizea: ONG-ul lui Dobrescu; a infiintat Dobrescu un ONG; el s-a pus in ONG acolo. Au preluat de la Ministerul de Externe, pentru că Clubul Diplomat a fost mereu al Ministerul de Externe. Imi aduc aminte in istorie; vorbeam cu cineva cu experienta mi-a zis, nu vreau sa bag mana in foc, dar mergem pe firul istoriei si puteti verifica si dvs;

CLUBUL DIPLOMAT ARE 19 HA DE TEREN IN NORDUL CAPITALEI

Acest obiectiv important nu se poate vinde se poate da intr-o chirie, concesiune, parteneriat. Inteleg ca exista in documentele, care stau la baza acestei locatii importante, care atentie pentru cei care nu stiu, ca noi vorbim asa ce vedem la prima vedere: Restaurantul Diplomat. Nu, nu, e vorba de 19 ha. Atentie: 19 ha sunt in jurul restaurantului. Pe malul lacului, frumos, Herastrau! In aceasta zona de nord. Este cred ca cel mai valoros teren la ora asta din zona de nord a Capitalei, din Bucuresti!

Anca: Cristian Rizea ce a fost rau in faptul ca Statul roman a dat posibilitatea unui investitor, nu a vandut, a investit acolo si a amenajat? Pentru ca statul roman poate ca nu-si permitea sa faca.

Rizea: Asa e! Ai dreptate, Anca! Pai ce a investit Dobrescu? A investit intr-o bucatarie din asta de inox, trebuia sa se faca. Restaurantul, i-a luat niste mobila niste astea, el a functionat, sa ne intelegem! Dar acolo aveau acces numai diplomati. Atentie!

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PLATEA CHELTUIELILE DE LA CLUBUL DIPLOMAT

Dar stiti ce este foarte curios? Si foarte strigator la cer? Acest ONG niciodata n-a platit cheltuielile de functionare! Ei mergeau, pentru ca aici era si combinatia; oamenii isi luau de acolo din ce profituri se faceau la restaurant, cheltuielile le platea tot fraierul de stat roman. Adica Ministerul Afacerilor Ex. Ati inteles? Era un contract de …

Anca: Deci tu vorbesti despre faptul ca a fost facut un contract in defavoarea Statului?

Rizea: Bravo! Inca un exemplu.

Muzgoci: Dar e foarte interesant ca diplomatii care erau adusi acolo de catre Ministerul Afacerilor Externe, tot Ministerul Afacerilor Externe platea consumatia si absolut orice cheltuiala. Adica nu avea nicio gratuitate Ministerul Afacerilor Externe.

Rizea: Bravo! Ei vedeti? Inca o dovada a cestui lucru! Exact! Plus de asta, ei aveau tot interesul, astia de la Externe. Ca va dati seama: isi mai lua unul ceva, domne imi faci o masa de grup. Astea-s lcururi care se discuta si in mediul privat azi. Te duci undeva, nu stiu. Aduci o masa de 100 de oameni, normal ca ala care a adus-o isi ia un comission. Asta-I balcanismul romanesc! N-ai ce sa faci!

Si Dobrescu a profitat de situatia asta, de conjunctura asta politica. In toata combinatia, Robert Cazanciuc a executat totul. Cine mai e in spate? Ca d-aia am vorbit noi de Grupul de la Monaco, un episode sau doua episode.

Anca: Si ce legatura are asta cu Victor Ponta? Pentru ca ai vorbit despre…

DESPRE LIVIU TUDOR

Rizea: Acum e acum! Va spun acum. In spate mai este Liviu Tudor. Liviu Tudor, care este cel mai discret miliardar pe care il are Romania. Si care este cel mai mare proprietar de spatii comerciale din Romania. Stimati romani! Omul asta singur detine zeci de mii de spatii comerciale la nivelul Romaniei.

Revenind la Diplomat. Dobrescu a vrut tot timpul sa puna mana pe astea 19 ha, nu restaurantul. Ca restaurant putea sa isi faca oriunde voia el. El voia acolo. Pentru ca in vecinatatea Fantanii Miorita mai are inca 2 buildinguri de birouri de sticla, inchiriate. Sunt proprietatea lui. Acolo in zona aia de birouri.

Muzgoci: Cumva acele spatii in care a fost si sediul Ministerul Fondurilor Europene la un moment dat?

DESPRE SEDIUL MINISTERULUI FONDURILOR EUROPENE

Rizea: Vedeti? Vedeti? Pai acum unde are sediul Ministerul Fondurilor Europene domnul Bogdan?

Anca: Dar cum de mai are sediul acolo ca eu stiu ca este un dosar la DNA pe tema asta?

Rizea: Noooo. O fi un dosar la DNA, dar pe el se va pune batista pe tambal ptr ca este proprietatea d-lui Dragos Dobrescu. Am spus in vol 2: licitatia, cum a luat-o, cum baiatul doamnei Rovana Plumb, ca Rovana Plumb era; si tot Ghita cu Dobrescu au aranjat-o. Rovana Plumb a ales la licitatie a pus comisia nu ea sa aleaga cladirea lui Dobrescu, iar a doua zi – plastic, peste 2 saptamani, dl Bozo Razvan, fiul Rovanei Plumb se afisa prin parcul Herăstrau pe la terasele din Nord, cu un bolid de 200 de mii de euro. Ce coincidenta, nu-i asa?

Anca: Nu avem niciun fel de proba in acest sens din nou; trebuie sa precizez acest lucru. Sunt niste speculatii pana vor aparea probe in acest sens. Cert este intr-adevar ca sediul Ministerul Fondurilor Europene este si azi acolo, desi exista o cercetare pe acesta tema.

Anca: Dar sa ne intoarcem la locatiile de lux si la petrecerile de fite din Romania!

Rizea: Hai sa-I zic eu lui Bogdan! Bogdan se referea si acolo hai sa zic eu de ce? Pentru ca acum Dobrescu, acel restaurant celor de la LOFT. Ca acum acolo, locatia se numeste LOFT DIPLOMAT, daca nu stiti.

Muzgoci: Aici imi doream sa ajungem! Pentru ca LOFT e un nume foarte cunoscut in zona asta de extravagante de cluburi Bucuresti-Constanta, pentru ca e o legatura. Inteleg ca si la Constanta e un fel de Monaco din asta autohton.

Rizea: Ea a inceput de la Office din Predeal, aventura asta, din anii 90, la sfârșitul anilor 90. Eu cunosc bine personajele. Sau il cunosc bine pe Pepe Berciu. Pe Petre Berciu l-am cunsocut in anii 90. In anii 90 era fiul unui securist, fost securist la vremea aia din directia de Informatii Externe, actualul SIE. Tatal lui, d-asta au si infiintat o firma de import export de bauturi alcoolice, primii. BDG import-export. Pepe Berciu era …

INCEPUTURILE STATULUI PARALEL

Anca: Dar cum se face ca toti oamenii astia care au lucrat in servicii inainte de 1989 au facut cele mai tari firme in toate domeniile si s-au imbogatit peste noapte?

Rizea: Pentru ca e România lor, Anca! Ce nu inteleg romanii si asta incerc sa devoalez, sa spun, pana la capat voi merge, voi arata ca acest sistem nenorocit s-a perpetuat si dupa anii 90, din pacate!

Anca: Asta voiam sa vorbim. Asta e o discutie foarte interesanta. De fapt, de unde a inceput Statul Paralel? Cine sunt oamenii care au pus bazele lui pentru ca este clar ca s-a predat de la o generatie la alta, cas a zic asa!

Rizea: Exact! Exact! Iar ei sunt dovada vie a faptului ca sistemul a ramas acelasi! La vremuri noi, tot ei!

Rizea: L-am cunoscut pe Pepe; venea la mine sa schimbe valuta. Dar venea cu cate 20 de dolari; era foarte asa, cumintel. Atunci l-am cunoscut eu; a fost prima mea interactiune. N-am stiut ca drumul lui va fi asta! Nici al meu, nici al lui; Eram tineri, ca suntem de varste apropiate, cred ca 1 an diferenta. A fost si el la botezul fiului meu; il vedeti si pe el in fotografii.

DESPRE CLUBUL OFFICE

Ulterior, ei au deschis Clubul Office; el a deschis Clubul Office. Iar in Bucuresti, la Piata Amzei, dar chiar acolo pe straduta eram mereu la Piata Amzei; si dupa au deschis la Predeal.

Rizea: La Offfice in Predeal acolo se ocupa dl Dan Malusel, asigura totul. Are Pensiunea aia 3 Ursuleti; de fapt e un hotel de 4 stele; cabanele alea se organizeaza acolo acuma brunch-uri; vedeti ca incepe sezonul acum; lanseaza baietii in fiecare sambata brunch-ul d ela LOFT, la Predeal acolo, in Poiana acolo, frumos.

Si l-au deschis, au mers pe clubul acesta; l-au transformat dupa aceea in LOFT. Deci Office-ul s-a transformat practic in LOFT; au deschis acea locatie pe Iancu de Hunedoara in Bucuresti, pentru zona asta practic primavera – toamna – iarna si la mare, celebra locatie din Mamaia, pe care le-a dat-o Radu Mazare.

Anca: Pana la urma nu este un lucru nou si nu este un lucru rau! Tinerii trebuie să se distreze! E normal sa existe si in Roamania astfel de cluburi; exista in toata lumea acest lucru. Intrebarea este cine a avut banii sa investeasca in ele, pentru ca sunt niste fabrici de bani aceste cluburi si s-au si intamplat de-a lungul timpului niste lucruri acolo, care au fost …

Muzgoci: Hai sa luam alt nume spre exemplu! Clubul Nuba!

Rizea: El s-a asociat cu Ion Biris. Lasati-ma sa va zic exact, sa stie romanii!

Petru Berciu s-a asociat cu Ion Biris. Ion Biris a inceput o relatie cu fata lui Virgil Magureanu. Anca Biris acum, Anca Magureanu pe vremea aceea. Relatie care s-a finalizat cu o casatorie.

Rizea: Ei s-au casatorit. Bineinteles, Virgil Magureanu era persoana cred ca cea mai puternica in vremea aceea in România; vorbesc de perioada 92-96. Un om care a preluat la inceput SRI, dupa ce s-a constituit postdecembrist. Va dati seama arhiva si ce are Virgil Magureanu, care a preluat!

Anca: Am vazut ca este foarte discret in ultimul timp. Nu am mai auzit nimic despre Virgil Magureanu.

VIRGIL MAGUREANU SI VECHII SECURISTI CARE AU INVESTIT IN CLUBURILE LOFT

Rizea: Clubul LOFT. Acum ei conduc. Dl Virgil Magureanu si cu vechii securisti vechiului sistem de relatii, ei sunt cei care au investit in aceste Cluburi LOFT. Ca sa ne intelegem. Baietii astia au inceput sa faca bani, dar Petru Berciu n-avea nicio treaba cu… el era cu bauturile alea pe care le vindea prin diverse locatii. Tatăl lui facuse acea firma de import, iar el se ocupa, avea o firma de IT, din care a iesit si a cesionat prtile sociale, inainte de 2000.

Anca: Da, dar ce sa vezi: firma asta de IT apare in niste contracte cu SRI -ul la un moment dat. O sa vina vremea cand o sa devoalam si asta.

Rizea: D-asta am vrut sa spun, sa punctez si sa facem conexiunile smecherilor astora. Ok,. S-au canalizat pe zona asta de club. Bine ei sunt niste tipi foarte placuti amandoi. Si Pepe si Ion Biris.

Anca: Banuiesc ca sunt niste locatii placute pentru ca am vazut ca tinerii se duc in număr foarte mare acolo si se distreaza.

Rizea: Și ei chiar se pricep sa faca aceasta activitate. Ion Biris-romanii care nu stiu. Acest Ion Biris, nu intamplator a ajuns cu Anca Magureanu. Eu cred ca totusi a fost ceva stabilit undeva. De ce spun asta?

CINE L-A RACOLAT PE PONTA LA SIE

Rizea: dl Ion Biris, un domn colonel Biris de la SIE si o spun acum ca toti romanii sa auda ceea ce n-a spus Traian Basescu: Este cel care l-a racolat la SIE pe Victor Viorel Ponta. Si poate dlui Traian Basescu ii cereti confirmarea sau infirmarea, daca nu va vrea domnia sa. Dar eu sunt sigur ca va confirma. Poate acum poate sa o spuna, poate ca atunci nu putea sa o spuna din calitatea de sef al statului, nu cred ca putea sa spuna mai multe. Are mai multe; avea anumite restrictii in acea zona.

Iata ca acest domn colonel Biris l-a racolat ptr prima oara pe Victor Viorel Ponta la SIE.

Rizea: Baietii astia prin dl Biris, ei au… este var cu tatal lui o sa va dau eu schema. A fost un primar la Snagov: Biris. Cum credeti ca se numea? In anii 2000.

Muzgoci: Teodor Biris.

Rizea: Eeee. Teodor Biris! Eu am fost de cateva ori, l-am cunsocut si eu…

Anca: Poate e doar o coincidenta de nume.

Rizea: Nu e o coincidenta! Nu, nu, nu. Ala este chiar unchiul lui Ion, al asociatului lui Pepe. Nu, nu, nu. Nu e o coincidenta si ii rog pe romani sa intre pe toate site-urile sa verifice acest aspect si va voi aduce eu daca vreti documentul care sa verifice legatura de rudenie. Si stiti cine o stie? Intrebati-l pe dl Rosca Stanescu, ca o stie ca dansul locuieste la Snagov.

DESPRE REMUS TRUICA

Rizea: Remus Truica a fost in combinatie cu Berciu cu cu Biris de la inceput. Ca sa stiti! Cu asociatii de la LOFT. Remus Truica in spate, n-a vrut in fata ca normal, toata lumea stia cat furase pe vremea mandatului lui Adrian Nastase, din postura de sef de cabinet.

Rizea: Se vor si se vor afla foarte multe! Iar ei s-au combinate toti, s-au asociat; Truica a investit si el o parte din banii furati la aceste cluburi, pe care …

Anca: Afirmatia cu banii furati trebuie probata.

Rizea: Sa ma dea Truica in judecata! Chiar astept sau sa intre in direct cu mine!

Anca: Noi le-am oferit aceasta posibilitate! Marea majoritate nu au dorit sa intre sau sa confirme sau sa infirme. Au preferat sa taca.

Anca: Sa ne intoarcem la cluburile de lux!

Rizea: Baietii astia; asta voiam sa finalizez sa stie romanii! Ei detin niste proprietati immense la Snagov, pe malul lacului.

Anca: Ideea e urmatoarea: facem ce facem si iata ca toate marile investitii au legaturi cu oameni care la un moment dat au fost in serviciiile secrete. Nu, Bogdan?

Muzgoci: Da si toate aceste investitii sunt in zone foarte scumpe din Romania: Mamaia, București, zona de nord.

LEGATURA LUI IORDACHESCU CU GABI MUTU, PRIMARUL SECT 6

Rizea: Zona de nord si Snagov, Bogdan. Pentru ca pana de curand a functionat acolo El Capitan. Era o terasa foarte vizitata, un restaurant de lux. Toti baietii astia il gestionau: Ion Biris, Petre Berciu si Remus Truica. El s-a inchis pentru ca un milionar din siajul lui Dobrescu, care are casa vis-a-vis, un tip d-asta foarte arogant, cel care detine comerciale de la Dorobanti, dl Iordachescu se numeste, un milionar discret.

Dl Iordachescu a platit bani multi; s-a scos la licitatie acel ponton si omul a platit si a inchis-o ca baietii astia faceau galagie, faceau petreceri si el are vila vis-à-vis. Si omul vrea sa isi fumeze trabucurile in liniste. Asta aroganta de miliardar adevarat, ce milionar?

Sursa: Realitatea din Moldova