Fostul deputat Cristian Rizea revine în spațiul public cu o serie de acuzații explozive, formulate într-o postare recentă pe rețelele sociale. Acesta susține că mai multe persoane controversate ar beneficia de protecție politică la cel mai înalt nivel, menționându-i explicit pe Arsen Kevorkov, Vitalie Perciun, Nicolae Baciu și Oleg Pruteanu, despre care afirmă că ar fi protejați de premierul Dorin Recean și de președinta Maia Sandu.

Potrivit declarațiilor sale, Vitalie Perciun, cunoscut ca reprezentant PlayStation în Republica Moldova, ar fi obținut această poziție în urma unor presupuse escrocherii. Rizea îl acuză și pe Arsen Kevorkov, cetățean cu multiple naționalități, de trafic de influență și de uzurpare de calități oficiale, susținând că acesta s-ar prezenta în mod fals drept agent CIA și ar înșela oameni de afaceri promițându-le intervenții la Ambasada SUA. Fostul deputat afirmă că deține documente și probe privind o condamnare a lui Kevorkov în Statele Unite și anunță că va sesiza Departamentul de Stat și Ambasada SUA de la Chișinău.

În același mesaj, Rizea lansează acuzații dure și la adresa lui Nicolae Baciu, pe care îl numește contrabandist, și a lui Oleg Pruteanu, despre care afirmă că ar fi implicat în trafic de droguri și ar fi fost condamnat sau căutat de autorități internaționale.