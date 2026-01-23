Fostul deputat Cristian Rizea a făcut, în cadrul emisiunii difuzate de propria televiziune, o serie de acuzații grave privind presupuse conexiuni dintre lideri ai statului și Oleg Pruteanu, personaj despre care afirmă că ar fi implicat în rețele internaționale de criminalitate, în ciuda faptului că dosarele acestuia ar fi tergiversate de justiția din Republica Moldova.

Oleg Pruteanu – Lordul Drogurilor din Republica Moldova cel ale cărui dosare penale sunt amânate la nesfârșit de judecători, la ordinul lui Dorin Recean și Maia Sandu!

Dorin Recean cel care se vrea a fi noul Plahotniuc al Republicii Moldova îl folosește pe narcotraficantul Oleg Pruteanu pentru a controla traficul de droguri și contrabandă cu țigări iar Maia Sandu are o relație apropiată cu acest ”HOȚ ÎN LEGE “ poreclit Borman, folosindu-l pentru a-și satisface nevoile ”intime”, acesta fiind văzut intrând seara pe ușa din spate în clădirea Presedinției fiind însoțit doar de un singur cadru SPP!

Oleg Pruteanu – alias Borman

Deși căutat de Europol și Interpol, condamnat în Portugalia la 20 ani de închisoare și căutat și de autoritățile italiene, narcotraficantul Oleg Pruteanu stă liniștit la Chișinău nefiind deranjat de nici o autoritate a statului moldovean !

Cristian Rizea susține că imaginea publică a Maiei Sandu ar fi una „construită”, diferită de realitate, acuzând-o de ipocrizie și de faptul că ar proteja personaje din lumea interlopă, în special pe Oleg Pruteanu, pe care îl descrie drept un important traficant de droguri. Potrivit lui Rizea, relația „apropiată” pe care afirmă că aceasta ar avea-o cu Pruteanu ar explica lipsa problemelor penale ale acestuia, în ciuda faptului că ar fi căutat de instituții europene (Europol și Interpol).

Cristian Rizea a mai afirmat că Maia Sandu și Dorin Recean ar folosi „instrumente din justiție” pentru a proteja persoane din lumea interlopă, acuzând în acest context doi judecători — Angela Catan și Denis Guzun — pe care îi descrie drept corupți și responsabili, în opinia sa, de achitarea unor infractori periculoși. Rizea susține că actuala conducere ar aplica o „lege proprie” care ar favoriza traficul de droguri și contrabanda, făcând referire la Oleg Pruteanu, cunoscut sub porecla „Borman”, și la gruparea acestuia. Totodată, el a criticat sprijinul acordat de instituții europene actualei puteri, afirmând că situația economică și socială din Republica Moldova s-ar fi degradat semnificativ în ultimii ani.