Fostul deputat Cristian Rizea lansează acuzații grave privind mușamalizarea unui dosar penal care l-ar viza pe Renato Usatîi, dosar ce ar fi fost blocat la nivel politic.

Cristian Rizea a făcut recent declarații publice în care susține existența unui dosar penal de tentativă de asasinat, care l-ar avea în prim-plan pe Renato Usatîi. Potrivit afirmațiilor sale, dosarul ar fi fost ținut „la sertar” de procurorii din Republica Moldova, la ordin politic, pentru a fi folosit ca instrument de negociere.

Rizea afirmă că informațiile i-ar fi fost confirmate de o persoană din structurile statului din Republica Moldova, care ar fi vorbit despre un dosar ce vizează tentativa de asasinare a bancherului German Gorbunțov, atac petrecut la Londra, în urma căruia victima a fost împușcată de mai multe ori, dar a supraviețuit.

În acest context, Rizea îl invocă pe Vitalie Proca, condamnat și aflat în detenție în România, despre care afirmă că ar fi declarat în fața anchetatorilor că ar fi primit suma de 600.000 de euro pentru a comite atacul. Potrivit declarațiilor lui Rizea, comanda ar fi fost făcută pentru preluarea controlului asupra unei bănci.

Mai mult, fostul deputat susține că dosarul ar fi fost blocat la nivelul Procuraturii, cu implicarea directă a premierului Dorin Recean, care – potrivit afirmațiilor sale – ar fi folosit acest dosar ca mijloc de presiune politică.

Cristian Rizea a făcut publice documente din acest dosar penal, pe platforma Telegram.